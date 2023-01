Boruta Jamnika bo zamenjal Matej Golob Matzele

Nadzorni svet Modre zavarovalnice je za novega predsednika uprave imenoval Mateja Goloba Matzeleja. Na čelu upravljavca pokojninskih skladov javnih uslužbencev bo zamenjal Boruta Jamnika, ki je bil pred kratkim imenovan za člana uprave SID banke. Golob Matzele je pred leti vodil državno družbo PDP, ki je reševala Adrio Airways, ko je to vodil sedanji finančni minister Klemen Boštjančič. V upravnem odboru PDP je takrat sedel tudi Borut Jamnik.

Golob Matzele bo nastopil mandat po pridobitvi dovoljenja Agencije za zavarovalni nadzor za opravljanje funkcije predsednika uprave zavarovalnice in izpolnitvi drugih pogojev, sporočajo iz Modre zavarovalnice. Podobno tudi še Jamnik čaka na dovoljenje za nastop mandata v SID banki, kjer naj bi, po pridobitvi dovoljenj, prevzel mesto predsednika uprave.

»Matej Golob Matzele je univerzitetni diplomirani ekonomist z dolgoletnimi izkušnjami na vodilnih in poslovodskih delovnih mestih v finančni industriji, s področja bančništva in zavarovalništva. Prihaja iz družbe Triglav svetovanje, kjer je direktor družbe. Pred tem je opravljal številne funkcije v Skupini Kapitalska družba, bil član in podpredsednik uprave Abanke ter prokurist v Novi KBM,« opisujejo izkušnje novega predsednika uprave.

Novoimenovani predsednik uprave bo s svojimi kompetencami in bogatimi izkušnjami zagotavljal nadaljnji razvoj Modre zavarovalnice kot vodilne kompetence za področje socialne varnosti posameznika v vseh življenjskih obdobjih, še dodajajo v sporočilu za javnost.