Gorenjska banka ne bo kupila Sberbank

Po zaprtju poslovalnic Sberbank v Sloveniji in omejitvi plačilnega prometa so iz Gorenjske banke, ki je v postopku nakupa Sberbank, sporočili, da je nakup v aktualnih razmerah neizvedljiv.

Gorenjska banka je lani novembra podpisala kupoprodajno pogodbo za nakup banke Sberbank v Sloveniji. »V aktualnih razmerah finančnih sankcij proti Rusiji je nadaljevanje tega pogodbenega procesa med Gorenjsko banko in Sberbank banko Slovenija neizvedljivo. V dosedanjem postopku Gorenjska banka ni prevzela nobenih pogodbenih obveznosti,« so sporočili iz Gorenjske banke. V tej so sicer pričakovali dovoljenje regulatorjev za zaključek transakcije letos.

»Banka Slovenije opredeljuje ustrezen način reševanja slovenske izpostave Sberbank, ki bo zagotovil nemoteno poslovanje za komitente banke Sberbank. Gorenjska banka nadalje posluje kot neodvisna, samostojna bančna institucija, ki zagotavlja varnost in zanesljivost bančnih storitev v domačem in mednarodnem prostoru,« so še dodali.

Gorenjska banka je del srbske skupine AIK, ki je bila v postopku nakupa več bank Sberbank v regiji. Poročali smo, da je posel zaradi sankcij negotov.