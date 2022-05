Gospodarsko razpoloženje slabše, zagon pa v gradbeništvu

Razpoloženje v gospodarstvu se je maja poslabšalo na obeh ravneh: na mesečni za 1,4 odstotne točke in na letni ravni za 2,8 odstotne točke, ugotavljajo na državnem statističnem uradu (Surs). Na mesečno spremembo sta negativno vplivala kazalnika zaupanja v predelovalnih dejavnostih (za 0,9 odstotne točke) in med potrošniki (za 0,7 odstotne točke). Na drugi strani je bil pozitiven premik pri kazalnikih zaupanja v storitvenih dejavnostih in gradbeništvu (vsak je prispeval 0,2 odstotne točke).

Očitno je gradbeništvo ta čas najbolj optimističen sektor gospodarstva, saj je kazalnik zaupanja v tej panogi za kar 36 odstotnih točk nad dolgoletnim povprečjem. Visok zagon je tudi v trgovini na drobno, kjer je kazalnik od dolgoletnega povprečja višji za 16 odstotnih točk.

Na drugi strani se zaupanje v predelovalnih dejavnostih niža in je kazalnik od dolgoletnega povprečja višji za le še dve odstotni točki. Najbližje dolgoletnemu povprečju je sicer ta čas kazalnik zaupanja v storitvenih dejavnostih, še ugotavljajo na Sursu.