Gospodarstvo Unije z živahnim odbojem iz recesije

Gospodarstvo v evrskem območju in celotni Uniji je v drugem četrtletju zabeležilo živahen odboj navzgor, ki presega pričakovanja, kažejo prve ocene Eurostata. V primerjavi s prvim četrtletjem letos se je namreč obseg BDP v evrodeželi povečal za dva, v celotni EU pa za 1,9 odstotka. Največji četrtletni odboj sta zabeležili Portugalska (povečanje za 4,9 odstotka) in Avstrija (4,3 odstotka).



Še večja je razlika v primerjavi z lanskim drugim četrtletjem, ki ga je zaznamoval velik gospodarski padec ob pandemičnem zaprtju držav: po sezonsko prilagojenih podatkih je bil namreč BDP v evrskem območju večji za 13,7, v Uniji pa za 13,2 odstotka, kažejo podatki Eurostata, ki sicer zajemajo le 11 držav Unije.



Ni presenetjivo, da so medletno največji odboj zabeležili v turistiično močnih državah Španiji (povečanje za 19,8 odstotka), Franciji (18,7 odstotka) in Italiji (17,3 odstotka). V naši največji gospodarski partnerici Nemčiji je bil sicer BDP v drugem četrtletju v primerjavi s četrtletjejm poprej višji za 1,5, medletno pa se je zvišal za 9,2 odstotka.



V vse te izračune in ocene še niso všteti podatki o BDP za Slovenijo, ki jih bo Surs objavil konec prihodnjega meseca.

