Gradbeno dovoljenje za del južnega dela tretje osi

Družbi Dars je bilo izdano gradbeno dovoljenje za prvi odsek hitre ceste na južnem delu tretje razvojne osi, so sporočil iz Darsa. Gradnja pet kilometrov dolgega odseka hitre ceste med obstoječim avtocestnim priključkom Novo mesto vzhod in Osredkom (Revozom) bo lahko stekla po pravnomočnosti gradbenega dovoljenja in zaključku izbora izvajalca del, predvidoma po koncu zime. Kot smo poročali, so bila zaradi počasnosti izgubljena evropska sredstva.

Družba Dars je investitor gradnje tretje razvojne osi jug od avtoceste A2 Ljubljana–Obrežje pri Novem mestu do priključka Maline in naprej proti mejnemu prehodu Metlika, ki je zasnovana kot štiripasovna hitra cesta.

Dars je pojasnil, da je za prvo in drugo etapo tretje razvojne osi jug, ki poteka na območju občine Novo mesto, že bila pred časom zaključena izdelava projektne dokumentacije za pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja in projektna dokumentacija za izvedbo gradnje.

»Danes smo v družbi Dars prejeli gradbeno dovoljenje po integralnem postopku za traso hitre ceste in mostova čez reko Krko. Pred tem je bila opravljena tudi ustna obravnava s stranskimi udeleženci, nevladno organizacijo ROVO in civilno iniciativo. Po proučitvi predloženih dokazil je ministrstvo za okolje in prostor včeraj izdalo gradbeno dovoljenje za odsek hitre ceste od priključka na avtocesto A2 pri Novem mestu do priključka Osredek. Že pred tem je Dars v okviru tega projekta pridobil gradbeno dovoljenje za prestavitev magistralnega plinovoda,« še pravijo v Darsu.

Tretja os Velenje NM Foto Mx/Zx

Preverjanje sposobnosti izvajalcev

Javno naročilo za izbiro izvajalca gradbenih del po omejenem postopku, po katerem se je v prvi fazi preverjala sposobnost ponudnikov za ta odsek, je zaključeno in odločitev je pravnomočna. V prihodnjih dneh sledi druga faza postopka javnega naročanja, v katerem bodo ponudniki, ki jim je bila priznana sposobnost, pozvani k predložitvi ponudb. Gradnja odseka štiripasovne hitre ceste od priključka na avtocesto A2 pri Novem mestu do priključka Osredek bi tako lahko stekla najpozneje v začetku pomladi 2022, predvideni čas gradnje predmetnega odseka pa je 48 mesecev od uvedbe izvajalca v delo. Najvišja dopustna vrednost gradbenih del je 102,5 milijona evrov (brez DDV).