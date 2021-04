Gradnja drugega tira se lahko začne

V prispevku preberite:

Gradnja nove železniške proge med Divačo in Koprom se lahko začne. To lahko zapišemo po tem, ko je Državna revizijska komisija (DKOM) včeraj zavrnila pritožbo Strabaga v javnem naročilu gradnje kraškega odseka proge, o katerem je pred enim mesecem odločilo podjetje 2TDK. Podpis pogodbe in prvo lopato (slavnostni začetek del) načrtujejo v prvem tednu maja pri Dekanih, kjer bodo začeli graditi portal zadnjega, osmega predora.