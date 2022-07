Gurujem ni mar zate. Samo izkoristili bi te radi. Za visoko ceno.

Da bi končali nenavadno tiranijo ega, začnemo slediti duhovni poti, toda ego je po domiselnosti tako rekoč nedosegljiv in na vsakem koraku postavi nogo naši želji, da bi se ga rešili, ali pa jo sprevrže.

Resnica je preprosta in nauki so povsem jasni; vseeno pa vedno znova in v veliko žalost opažamo, da jih skuša ego, kakor hitro se nas dotaknejo in nas ganejo, zapletati, saj ve, da ga v temelju ogrožajo.

