GZS podelila nagrade za uspešno vodenje podjetij

Gospodarska zbornica Slovenije je včeraj podelila nagrado GZS za izjemne gospodarske in podjetniške dosežke. Priznanja za večletno uspešno vodenje podjetja so prejeli Ivan Cajzek, direktor GIC gradenj, Andrej Lešnjak, direktor Q Techne, Radko Luzar, ustanovitelj in prokurist podjetja L-TEK, Primož Mlačnik, direktor KO-SI, ter Igor Zorko, direktor ZZI. Kakšne obrazložitve so ob tem zapisali v GZS?

Andrej Lešnjak, direktor Q Techne

Andrej Lešnjak je direktor družbe Q Techa od leta 2001. Q Techa je ena vodilnih slovenskih družb in konkurenčna na mednarodnem področju zagotavljanja in kontrole kakovosti, izobraževanja ter certificiranja na elektroenergetskih, farmacevtskih, infrastrukturnih objektih in ostalih objektih zahtevne tehnologije. Podjetje zaposluje 55 strokovnjakov. S svojimi storitvami so prisotni od Azije do severne Amerike. V zadnjem letu je podjetju uspel preboj na zahtevni trg Združenih arabskih emiratov, ki jim bo prinesel pomembne reference pri širitvi na nove trge.

Igor Zorko, direktor ZZI

ZZI je napredno razvojno IT družinsko podjetje, ki ga Igor Zorko vodi od leta 2006. Čisti prihodki v podjetju v zadnjih treh letih rastejo povprečno 23-odstotno, ustvarjena dodana vrednost pa se je v tem času povečala za 30 odstotkov letno. Vizija družbe je postati v Sloveniji in EU vodilni ponudnik platforme in storitev v oblaku na področju B2B e-poslovanja za mala in srednje velika podjetja, da bodo tudi ta digitalno povezovala in delovala na enotnem evropskem digitalnem trgu.

Ivan Cajzek, direktor GIC gradenj

Ivan Cajzek je gradbeno podjetje GIC Gradnje ustanovil leta 1990. Podjetje sodeluje na področju raziskav in razvoja v številnih mednarodnih konzorcijih, kjer se ukvarjajo s ponovno uporabo recikliranih materialov v voziščnih konstrukcijah, z razvojem nizkoogljičnih betonov, naprednih rešitev na področju digitalizacije gradbene panoge, brezpilotnih letalnikov za uporabo v gradbeništvu ter z zagotavljanjem kakovosti pri specialnih gradbenih projektih in na področju stroškovne optimizacije gradbenih projektov. Spogledujejo se s konceptom industrije 5.0 na področju gradnje. Pomemben mejnik predstavlja tudi preveritev in sodelovanje pri samodejni gradnji s pomočjo robotov, ki šele prihaja in bo v gradbeni branži predstavljala revolucionarno novost.

Primož Mlačnik, direktor KO-SI

Podjetje KO-SI, ki ga Primož Mlačnik vodi od leta 2007, je eden vodilnih vodilnih proizvajalcev tehnoloških izdelkov iz naravnih vlaken na evropskem trgu. V svoje programe vključujejo le najboljše surovine, ki jih ponuja narava. Z nenehnim razvojem tehnoloških procesov in uvajanjem novih naravnih materialov iz obnovljivih virov ustvarjajo vrhunske in ekološke produkte, s katerimi so prisotni v več kot 30 državah. Pomembnost zelenega prehoda in uporabe naravnih materialov povečuje povpraševanje po produktih, širitve proizvodnega portfelja pa omogočajo, da obdržijo trenutne tržne deleže ter kupcem ponudijo zanimive produkte iz bio materialov.

Radko Luzar, ustanovitelj in prokurist podjetja L-TEK Fotografije GZS

Radko Luzar je podjetje L-TEK ustanovil leta 1994. L-TEK po zaslugi tehnoloških inovacij že od vsega začetka uživa ugled specializiranega podjetja, usmerjenega v raziskave, razvoj in proizvodnjo elektronskih modulov, elektromehanskih komponent in programskih rešitev za raznovrstne panoge. Glavni razlogi za rast prometa in dobička se odražajo v multiplikacijskih učinkih vlaganj zadnjih let na področju razvoja izdelkov in storitev, digitalizaciji in optimizaciji poslovanja poslovnih in proizvodnih procesov, vlaganj v promocijske in marketinške aktivnosti in kontinuiranih vlaganj v posodobitev proizvodnih kapacitet.