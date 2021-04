Helios z novo štiričlansko upravo

Za nadaljevanje strateške rasti

V novi upravi Heliosa so (prvi z leve): Dietmar Jost, Junichi Kaima, Mitsuru Masunaga in Bastian Krauss. FOTO: Arhiv Heliosa

Z aprilom je delo nastopila nova uprava skupine Kansai Helios, ki jo bo vodil predsednik, v njej pa so še izvršni direktorjiin. Nova struktura bo, kot so sporočili iz podjetja, še izboljšala učinkovitost upravljanja in podprla strategijo rasti podjetja Kansai Paint v smeri enotne globalne skupine podjetij. Osredotočeni bodo na okoljsko in socialno upravljanje, to je na okolju prijazne izdelke in procese, zdravje in varnost zaposlenih, nenehne raziskave in razvoj ter strateške naložbe.»Helios je v zadnjih letih močno povečal aktivnosti na področju varstva okolja. Podjetje je razvilo in oblikovalo rešitve, ki predmete ne le ščitijo, temveč tudi znatno podaljšajo njihovo življenjsko dobo. Uvedli so nove premazniške rešitve, da bi zmanjšali porabo vseh vrst virov in ogljični odtis izdelkov.« Postopoma uvajajo surovine iz obnovljivih virov, energijo pa v celoti proizvajajo iz obnovljivih virov ali v lastnih sončnih elektrarnah ter izboljšujejo proizvodne procese za zmanjšanje količine odpadkov in njihovo ponovno uporabo. Pred letom dni so začeli z interno pobudo "Prisegamo na zeleno" za ozaveščanje vsakega posameznega zaposlenega.Upravni odbor naj bi, kot navajajo, poleg nadaljevanja strateške rasti Heliosa okrepil tudi tesnejše sodelovanje z obema delničarjema, Kansai Paint in Mitsui. Helios je od konca leta 2016 del skupine Kansai Paint, vodilnega svetovnega proizvajalca barv in premazov. Junichi Kajima, katerega cilj je dodatna okrepitev prednosti skupine Kansai Helios in izboljšanje njene donosnosti, je 17 let delal na oddelku za raziskave in razvoj avtomobilskih premazov pri Kansai Paint, kjer je imel več vodstvenih delovnih mest v raziskovalno-razvojnem in tehničnem oddelku, bil je tudi izvršni direktor in nadzornik za tehnologijo avtomobilskih in industrijskih premazov pri Kansai Paint.Mitsuru Masunaga, ki bo tudi izvršni podpredsednik, osredotočil pa se bo na ohranjanje ugleda podjetja ter še naprej krepil strategijo rasti podjetja z različnimi pristopi, je 18 let deloval na področju kreditnega nadzora, razvoja projektov in strategij ter združitev in prevzemov v več industrijskih sektorjih, nazadnje pa je vodil ekipo za strategijo in poslovni razvoj na področju premazov v podjetju Mitsui & Co. Dietmar Jost, ki se bo osredotočil predvsem na nadaljnji razvoj prodajne strategije v Evropi, je 13 let delal v skupini Helios Coatings Group, vodil Rembrandtin od leta 2013, bil direktor segmenta kovinski premazi ter član uprave, odgovoren za industrijske premaze. Bastian Krauss je bil pet let vodja projektov za premaze, več let je delal v razvoju pri Karl Wörwag Lack und Farbenfabrik, 14 let pa v skupini Helios na različnih položajih, kot so tehnični direktor in izvršni direktor v Rembrandtin Powder Coatings, osem let je bil direktor segmenta praškasti premazi, izvršni direktor proizvodnih operacij pa od leta 2019.