Hidroelektrarne HSE že presegle januarske načrte

Hidroelektrarne skupine HSE, ki delujejo pod okriljem Dravskih elektrarn Maribor in Soških elektrarn Nova Gorica, ter Hidroelektrarne na spodnji Savi, so do 25. januarja proizvedle 256 GWh električne energije ter tako za 17 odstotkov že presegle januarski načrt.Kot navajajo v HSE, je bila letos doslej hidrologija najbolj naklonjena Soškim elektrarnam Nova Gorica (SENG), kjer so že 39 odstotkov nad načrti. Hidroelektrarne na spodnji Savi so načrt presegle za 16 odstotkov, Dravske elektrarne Maribor pa za 13 odstotkov.»Visoki proizvodnji so botrovale ugodne hidrološke razmere, visoko razpoložljiva proizvodna infrastruktura (in to kljub zaostrenim razmeram in ukrepom, povezanih s širitvijo covid-19) ter ugodne tržne razmere. Hidrološke napovedi za prvo polovico leta 2021 zaradi obilne snežne odeje in napovedanih novih padavin ostajajo ugodne.«Skupina HSE je leto 2020 zaključila s 7884 GWh proizvedene električne energije, kar predstavlja 101-odstotno realizacijo glede na načrt. Njihove hidroelektrarne so proizvedle 4243 GWh oziroma 54 odstotkov celotne proizvedene električne energije skupine HSE. Letni načrt so, kot navajajo v sporočilu za javnost, v letu 2020 presegle Dravske elektrarne Maribor za 20 odstotkov, Soške elektrarne Nova Gorica pa za štiri odstotke.