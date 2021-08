Hiter razvoj terja sledenje trendom in tehnologijam

Prihodnost trgovine narekuje množica hkratnih prodajnih kanalov. FOTO: Gašper Boncelj/Delo



Vse pomembnejšo vlogo v trgovinski dejavnosti igrajo večkanalni trgovci, ki potrošnikom hkrati ponujajo različne prodajne poti ter jim omogočajo enovito nakupno izkušnjo, je pokazala najnovejša analiza o kadrih v trgovini. Analiza je v sklepni fazi, izvajata pa jo partnerja v projektu »Trgovinko krepi našo usposobljenost in socialni dialog v trgovini«, Trgovinska zbornica Slovenije (TZS) in Sindikat delavcev trgovine Slovenije – ZSSS (SDTS).Gre za zadnjo analizo v okviru štiriletnega projekta, ki se bo iztekel konec septembra. Tokrat so se še posebej osredotočili na kompetence in delovne profile zaposlenih v trgovini v prihodnje, upoštevajoč tudi spremenjene gospodarske okoliščine, ki so se jim trgovci morali prilagoditi tako rekoč čez noč.Analiza o kadrih prinaša več pomembnih spoznanj. Ker se večkanalno nakupovanje bliskovito širi, rastejo tudi potrebe po ustreznih kompetencah zaposlenih; ti morajo znati uporabljati tehnološke novosti in nove prodajne kanale, tako pri zalednih procesih kot pri neposrednem stiku s kupci. Zadnje bo še posebej pomembno, saj kljub avtomatizaciji tehnologija ne bo mogla nadomestiti izkušenj, instinkta, občutka in empatije prodajalca pri reševanju težav stranke.»Na TZS se bomo zato v prihodnje posvetili tudi pridobivanju digitalnih veščin, da bodo lahko zaposleni potrošnikom zagotovili še večjo podporo pri spletnem nakupovanju ter pri kombiniranju klasične in spletne prodaje na prodajnem mestu. Hitri razvoj dejavnosti namreč zahteva sprotno sledenje trendom in tehnologijam, med katerimi bodo prednjačile zelene tehnologije, zato lahko rečemo, da trgovska podjetja vse bolj postajajo tudi tehnološka podjetja. Pozornost bo treba nameniti mladim generacijam zaposlenih v trgovini, ki imajo drugačne vrednote in odnos do dela kot starejši kader, ter močneje spodbujati medgeneracijsko sodelovanje,« opisuje načrte TZS njena izvršna direktorica in vodja projekta TrgovinkoTudi letošnja tradicionalna Strateška konferenca o trgovini (že 15. po vrsti, potekala bo 20. oktobra) bo posvečena kadrom. Od tod njen naziv – Kompetence v trgovini danes in jutri: Kako smo pripravljeni na nove trende? Na konferenci bodo z voditelji v trgovinski dejavnosti, z malimi in velikimi trgovci ter zanimivimi domačimi in tujimi strokovnjaki ugotavljali, kakšne kompetence potrebujejo zaposleni v trgovini danes in kakšne naj bodo v prihodnje ter ali so v trgovinski dejavnosti trajnostno naravnani in usmerjeni v dobro človeka in okolja.Poleg tem, ki bodo postavile zaposlene v središče trgovine danes in jutri, bodo govorci iskali vzporednice med globalnimi trendi in lokalnimi izzivi, organizatorji pa napovedujejo tudi zanimivo razmišljanje tujega trgovca in njegov pogled na slovenski trg s poudarkom na tem, »kaj lahko soustvarimo skupaj«. Konferenco bo sklenila okrogla miza s predstavniki trgovine o kompetencah in aktualnem dogajanju (novih ekosistemih) v trgovini.Mija Lapornik zadovoljno ugotavlja, da so bili namen in cilji projekta Trgovinko – krepitev socialnega dialoga v trgovinski dejavnosti na vseh ravneh, dvig kompetenc socialnih partnerjev pri krepitvi pravne države, boljše poznavanje delovnopravne zakonodaje ter varnosti in zdravja pri delu itn. – celo preseženi. Pri projektnih aktivnostih so sodelovali s predstavniki iz Italije in Avstrije ter tako izmenjavali izkušnje in dobre prakse tudi na meddržavni ravni. Skupaj je bilo v okviru projekta izvedenih 21 dogodkov – konferenc in strokovnih usposabljanj, pripravljenih osem analiz ter izdanih devet publikacij.»Ker so bila med člani in zainteresirano javnostjo odlično sprejeta tudi brezplačna strokovna usposabljanja z delovnopravnimi vsebinami, ki smo jih v okviru projekta izvajali med februarjem in junijem 2021, bomo tudi po koncu projekta še naprej seznanjali delodajalce in zaposlene v trgovini s kolektivno pogodbo za trgovino in drugo zakonodajo z delovnopravnega področja v Trgovinkovi delovnopravni klepetalnici, enkrat, po potrebi pa tudi večkrat na mesec. Izmenjava stališč in mnenj dobrih poslovnih praks postaja namreč ena izmed osrednjih zborničnih nalog, saj se lahko ogromno naučimo drug od drugega,« je prepričana predsednica TZSTrgovinko se je veliko posvečal varnosti in zdravju pri delu. Na TZS so skupaj s svojimi člani ves čas epidemije skrbeli, da trgovina ni bila vir okužb. Kljub temu je bila osnovna preskrba prebivalstva nemotena. Da je ob vseh zaščitnih ukrepih NIJZ varna za potrošnike in zaposlene, dokazujejo rezultati hitrih testiranj. Pri več kot 10.000 hitrih testih je bil delež pozitivnih manj kot 0,01-odstoten. Tudi nobena izmed na novo zaznanih okužb ni izhajala iz trgovine.Zato na TZS izjemno težko razumejo predvidene ukrepe glede 48- oziroma 72-urnega testiranja zaposlenih v nekaterih storitvenih dejavnostih, ki naj bi jih plačevali delodajalci. Še vedno ni odgovora, ali bo sodilo testiranje necepljenih državljanov med ukrepe varnosti in zdravja pri delu ali zagotavljanja splošne varnosti državljanov proti covidu-19. Po mnenju TZS gre za zadnje, in ne za ukrep, ki bi izhajal iz tveganja na delovnem mestu.Velik del gospodarstva nima več nikakršnih rezerv, zadnjih ukrepov za pomoč pri okrevanju je bila deležna le peščica podjetij, poslovanje pa je zaradi vseh omejitev tako na domačem kot tudi tujih trgih izjemno zahtevno in stroškovno obremenjujoče. Zato Mariča Lah poudarja, da novih organizacijskih ali finančnih obremenitev trgovina in gospodarstvo preprosto ne bosta prenesla; poiskati je treba ustreznejše rešitve. »V času hitrega naraščanja okužb s covidom-19 je zato ključna večja odgovornost vsakega izmed nas, do sebe, svojih bližnjih in do celotne skupnosti. Na TZS se znova obračamo na prebivalce, naj ravnajo kar se da odgovorno in naj se cepijo, saj se gospodarske in družbene razmere v državi iz dneva v dan poslabšujejo.«