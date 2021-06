Namen in cilji projekta so v celoti doseženi

Nasveti za čvrsto hrbtenico

Nova zloženka v sliki in besedi predstavlja pravilne tehnike dvigovanja bremen ter potiskanja in vlečenja. Foto Shutterstock

Projekt se izteka …

… klepetalnica pa ostaja

Bolečina v križu je stalna spremljevalka številnih zaposlenih, z njo se srečuje kar osem ljudi od desetih. Med vzroki zanjo je najpogosteje preobremenjevanje hrbtenice (sklanjanje, dvigovanje, obračanje, delo v prisilni drži pa tudi sedenje).Kronična obolenja hrbtenice zaradi stalnih obremenitev v nefizioloških položajih pri delu, splošnih vibracij in dvigovanja bremen so tudi na slovenskem seznamu poklicnih bolezni. Med delovnimi okolji, v katerih so delavci podvrženi tovrstnim tegobam, je tudi trgovina, zato so si na Trgovinski zbornici Slovenije (TZS) zadali nalogo ozaveščanja zaposlenih.Ta mesec je zbornica izdala zloženko Priporočila za varno delo v trgovini, ki je zainteresirani javnosti na voljo tako v elektronski kot tudi v tiskani obliki. »V zloženki so podrobneje predstavljeni ukrepi varnosti in zdravja pri delu s področij ročnega premeščanja bremen na delovnem mestu, varnega dela na domu, preprečevanja okužbe z novim koronavirusom in nasveti pri dolgotrajnem sedenju pri delu. Prepričana sem, da bodo priporočila glede na aktualne razmere trgovskim podjetjem koristila pri vsakdanjem delu,« je publikacijo predstavila izvršna direktorica TZS in vodja projekta Trgovinko krepi našo usposobljenost in socialni dialog v trgovini,Maskota projekta, Trgovinko, v svojem zadnjem vsebinskem prispevku informira zaposlene, kaj sploh je ročno premeščanje bremen in kakšne nevarnosti prinaša. Delodajalec je sicer dolžan , kadar je to mogoče, ročno premeščanje bremen nadomestiti s primerno delovno opremo, pripomočki in primernimi mehanskimi pomagali.Kadar pa to ni mogoče, mora sprejeti ustrezne organizacijske in tehnične ukrepe, uporabiti primerno opremo ter pravilen način dela, da bi zmanjšali nevarnost, povezano s takim načinom dela. Vse to mora upoštevati tudi pri premeščanju delavcev – po njihovih zdravstvenih zmožnostih. Priročnik v sliki in besedi predstavi še pravilne tehnike dvigovanja bremen ter potiskanja in vlečenja.Trgovinko je tudi povsem aktualen. Glede na povečanje obsega dela na domu med epidemijo svetuje, kako varno opravljati delo na daljavo oziroma delo na domu z uporabo informacijske tehnologije – kaj mora pri tem upoštevati delodajalec, kakšni so postopki in kakšne pogoje mora izpolnjevati delavčevo delovno okolje na domu. Poleg tega poučuje delavce, kakšne telesne dejavnosti naj izvajajo med odmori in zunaj delovnega časa, da bodo ohranili dobro duševno zdravje.Del priporočil so tudi napotki, ki jih sicer že vsi dobro poznamo, trgovci pa so jih dosledno uvedli v svojih trgovinah, namreč ukrepe in priporočila pristojnih organov za spopadanje s covidom-19. Sledijo konkretni nasveti za raztezne vaje pri dolgotrajnem sedenju pri delu in vaja za obvladovanje stresa in sprostitev. Projekt Trgovinko , pod katerega sta partnerja, TZS in Sindikat delavcev trgovine Slovenije pri ZSSS, po treh letih in pol aktivnosti z junijem potegnila črto, je bil izjemno ploden. Med njegovimi ključnimi publikacijami velja omeniti komentar h kolektivni pogodbi dejavnosti trgovine Slovenije, navodila za delodajalce, na kaj naj bodo pozorni pri delu s starejšimi zaposlenimi, publikacijo Trgovinski odsev 2020 – Trgovina – najpomembnejša globalna panoga med in po COVID-19.Poleg tega so v projektu nastale analize o starejših zaposlenih v trgovini, o mladih zaposlenih v dejavnosti, o prednostih in slabostih zaposlitve za krajši delovni čas in analizi poslovanja slovenskih trgovskih družb (2016 in 2018).Ta mesec se končujejo tudi brezplačna strokovna usposabljanja v okviru projekta; letos so izvedli štiri, zadnje, peto, bo 24. junija. Namenjeno bo spoznavanju instituta najnižje osnovne plače, sestavinam plače in ureditvi poskusnega dela, v drugem delu pa komunikacijskim veščinam, in sicer motivaciji, karizmatičnemu vodenju in kakovostnim odnosom v delovnem okolju. Usposabljanje bo tudi tokrat potekalo na daljavo prek spletne aplikacije.A zaposleni v trgovini tudi po tem ne ostajajo »na suhem«. Kot obljublja Mija Lapornik, bodo na zbornici tudi po koncu projekta seznanjali delodajalce in zaposlene v trgovini z omenjenimi temami v Trgovinkovi delovnopravni klepetalnici ter jih usposabljali zanje.Projekt je po mnenju predsednice TZSdosegel svoj namen – krepitev socialnega dialoga v trgovinski dejavnosti na vseh ravneh, dvig kompetenc socialnih partnerjev pri krepitvi pravne države, dvig poznavanja in usposobljenosti delodajalcev in zaposlenih na področju delovnopravne zakonodaje ter varnosti in zdravja pri delu itn.Mariča Lah pove: »Eden izmed pomembnih dosežkov, na katere sem ponosna, je ta, da so vse projektne aktivnosti potekale nemoteno in varno, kljub epidemiji covida-19 in oteženim gospodarskim razmeram v zadnjih dveh letih, tako da so namen in cilji projekta v celoti doseženi. S tem projektom smo dokazali, da znamo in zmoremo v današnjem digitaliziranem poslovnem svetu funkcionirati tudi na ravni zbornice, kar nam priznavajo naši številni člani in drugi poslovni partnerji.«