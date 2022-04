Hrvaški strokovnjaki naklonjeni sodelovanju pri gradnji drugega bloka Neka

Hrvaški premier Andrej Plenković je po ponedeljkovem srečanju s slovenskim premierom Janezom Janšo namignil, da bi Hrvaška lahko sodelovala pri gradnji drugega bloka Nuklearne elektrane Krško (Nek). V tem primeru bi Hrvaška pokrila vse domače potrebe za elektriko in ne bi imela več nobenih skrbi zaradi ruskega plina, piše Večernji list.

Novi blok Neka naj bi bil jedrska elektrarna tretje generacije z reaktorjem z močjo 1100 megavatov in bi predvidoma proizvedel od osem do 12 teravatnih ur električne energije na leto. Nek trenutno proizvede 5,6 teravatne ure električne energije na leto in pokrije 20 odstotkov potreb za elektriko v Sloveniji in 16 odstotkov potreb za elektriko na Hrvaškem.

Strokovna javnost je sodelovanju Hrvaške pri gradnji drugega bloka naklonjena. Z novim blokom bi se Hrvaška in Slovenija uvrstili v krog držav, ki menijo, da bi bilo odvisnost od ruskega plina treba zmanjšati s krepitvijo jedrskih izvorov energije, z druge strani pa bi se zmanjšali ogljični izpusti, je za Večernji list povedal znanstvenik z Inštituta Ruđer Bošković Tonči Tadić.

Hrvaška po njegovih besedah proizvede 80 odstotkov potrebne energije. Če bi preostalih 20 odstotkov pokrila iz še ene nuklearke, ji sploh ne bi bilo več treba skrbeti, kaj se bo dogajalo s ceno ruskega plina in ali ta sploh bo. »Ko bi imeli še eno nuklearko, bi imeli toliko električne energije, da bi jo lahko tudi izvažali, pa tudi za vse električne avtomobile, ki bodo v pogonu čez deset let,« je povedal Tadić.

Da je sodelovanje Hrvaške pri drugem bloku Neka dobra ideja, meni tudi Krešimir Trontl iz hrvaškega jedrskega društva (Hrvatsko nuklearno društvo). Jedrska energija je po njegovih besedah namreč potrebna tudi za izpolnjevanje ciljev, ki jih je postavila Evropska unija za zmanjševanje ogljičnih izpustov.

Delovanje Neka je podaljšano do leta 2043, drugi blok, vrednost katerega ocenjujejo na pet milijard evrov, pa bi imel življenjsko dobo 60 let.