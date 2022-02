Hrvati se hvalijo, da bodo prehiteli Luko Koper

V nadaljevanju preberite:

»Vsa čast našim kolegom iz Slovenije, ampak vedno smo bili najmočnejši. In to moramo postati spet. Luka Reka bo, zahvaljujoč velikim vlaganjem, po pretovoru spet prehitela Luko Koper,« je izjavil hrvaški minister za infrastrukturo Oleg Butković. Reka naj bi Koper prehitela po zaslugi slovenskih izvajalcev Kolektorja CPG, ki je vodilni partner v konzorciju pri gradnji predora Podmurvice in državne ceste 403, ki velja za najdražjo na Hrvaškem.