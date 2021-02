Ikea v Sloveniji odpira spletno trgovino

Iz Ikee so sporočili, da bodo 25. februarja v Sloveniji odprli spletno trgovino, če bodo dovoljevali epidemiološki ukrepi, pa bodo na ta dan odprli tudi fizično trgovino v Ljubljani. 9. februarja bodo na spletnem naslovu www.ikea.si lansirali maloprodajno spletno mesto, kjer si bodo obiskovalci lahko ogledali več kot 9500 izdelkov za opremo doma, s 25. februarjem pa jih bo mogoče tudi kupiti. Skupaj s spletno trgovino bo švedski trgovec 25. februarja v Mariboru odprl tudi prevzemno mesto. Tam bodo kupci lahko po spletu naročeno blago prevzeli po znižanih cenah dostave.



Ponudba trgovine Ikea v Sloveniji je bila, kot so sporočili iz podjetja, oblikovana upoštevajoč obsežno raziskavo, ki je preučevala, kako ljudje z območja Slovenije živijo doma. Nabor pohištvenih izdelkov in dodatkov za dom bo odražal lokalne potrebe in želje glede opremljanja doma, so zapisali v sporočilu za javnost.



Poslovanje družbe Ikea v Sloveniji bo, ne glede na to, v kakšni obliki se bo začelo (po spletu ali v fizični trgovini), organizirano v skladu s strogimi zaščitnimi ukrepi družbe ter z zahtevami in smernicami, ki jih bo podala Vlada Republike Slovenije. Mednje spadajo tudi obvezno nošenje maske, preverjanje telesne temperature, pogosto razkuževanje prostorov ter zagotavljanje spoštovanja varnostne razdalje.

