Inflacija je nižja, obrestne mere še bodo

Julija borzni indeksi nadaljujejo svojo rast, izmed regiji pa je daleč najboljša Japonska, medtem ko je zaradi slabših ekonomskih kazalnikov opaziti slabše donose kitajskih podjetij. Ameriški osrednji indeks S&P 500 je ta mesec dosegel rekordne vrednosti, vlagatelji pričakujejo, da bodo podjetja presegla pričakovanja glede zaslužkov.

Globalna inflacija se je začela umirjati, zadnji podatki iz ZDA kažejo na to, da se inflacija ohlaja, saj je indeks potrošniških cen v juniju padel za 0,1 odstotka glede na maj, na letni ravni pa na tri odstotke, glavne zasluge za padec ima znižanje cen goriv za 3,8 odstotka.

INFOGRAFIKA: Delo

Centralne banke na potezi

Z veliko verjetnostjo se pričakuje, da bo ameriška centralna banka končala cikel zviševanja obrestnih mer, in to z že prvim znižanjem obrestne mere na zasedanju Feda konec meseca, ki bi mu do konca leta lahko sledili še dve znižanji. To bo v nadaljevanju še pozitivno vplivalo na vlaganja na kapitalske trge. Ameriško gospodarstvo bo po napovedih še naprej dosegalo solidno rast in je trenutno zelo dobro pripravljeno na spremembe v globalizacijskih trendih.

Evropska centralna banka je po prvem znižanju obrestne mere signalizirala, da bo previdno spremljala inflacijo in glede na potrebo prilagodila oziroma znižala obrestno mero. Pričakujeta se še dve znižanji v letošnjem letu, kar bo ustvarilo boljše okolje za evropska podjetja.

Politične razmere v Evropi, vključno z nestabilnostjo zaradi francoskih volitev, kjer ni bilo izrazitega zmagovalca, lahko vplivajo na kratkoročno večjo nervozo na trgih, poleg tega stalne geopolitične napetosti med večjimi svetovnimi silami, kot so ZDA, Kitajska in Rusija, ustvarjajo dodatno napetost na trgih, zadnji v vrsti, ki zaradi, kot trenutno kaže, nesporne vloge favorita na jesenskih predsedniških volitvah v ZDA zna pritegniti pozornost, je bivši predsednik Donald Trump.

Mitja Baša, Triglav Skladi Foto Jernej Lasic

Zgodba o umetni inteligenci

Še naprej smo priča zgodbi o uspehu in napredku na področju umetne inteligence in tehnologije, ki je močno vplivala na trge, zlasti v ZDA, kjer so tehnološka podjetja, kot so Nvidia, Amazon in Microsoft, dosegla rekordne vrednosti.

Umetna inteligenca prinaša velike spremembe v zdravstvu, kjer se algoritmi uporabljajo za analizo medicinskih slik, diagnosticiranje bolezni in predvidevanje izidov zdravljenja. V industriji so roboti, ki jih poganja umetna inteligenca, marsikje postali ključni za avtomatizacijo proizvodnih procesov. Naloge lahko izvajajo hitreje in natančneje kot ljudje, kar povečuje produktivnost in zmanjšuje stroške.

Ne smemo pozabiti na pametne asistente, kot so Siri, Alexa in Google Assistant, ki uporabljajo umetno inteligenco za razumevanje in odzivanje na glasovne ukaze uporabnikov, zato te naprave omogočajo enostavno upravljanje gospodinjskih aparatov, iskanje informacij in pomagajo pri opravljanju vsakdanjih nalog.

Kot vse kaže, bo to poletje na kapitalskih trgih v znamenju umetne inteligence, podjetja bodo objavljala rezultate, ki bodo morali biti dovolj dobri, da bodo zadovoljili velika pričakovanja investitorjev. Po drugi strani pa ne moremo mimo geopolitičnih napetosti, predvsem zaradi vse bolj vidne vloge Donalda Trumpa in tudi Viktorja Orbána v Evropi.