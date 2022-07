Inflacija naj bi bila še nekaj mesecev dvoštevilčna

Napovedi gospodarske rasti za Slovenijo za letos ostajajo relativno visoke, za prihodnje leto pa se v povprečju znižujejo. Na drugi strani se napovedi inflacije višajo in ostajajo visoke, izhaja iz povprečja napovedi, ki jih pripravlja skupina Consensus Economics. Pri znižanju gospodarskih obetov za prihodnje leto se očitno kažejo učinki močno znižane napovedi evropske komisije, ki nam je pred kratkim za 2023 napovedala le enoodstotno gospodarsko rast.

Letna inflacija v Sloveniji, ki je merjena z indeksom cen življenjskih potrebščin in je junija dosegla 10,4 odstotka, naj bi tako po napovedih Consensusa ostala dvoštevilčna še štiri mesece, nato pa naj bi se zelo počasi začela spuščati in se nato do prihodnjega junija znižala na 4,6 odstotka. V povprečju nam sicer Consensus za letos napoveduje 7,9-, za prihodnje leto pa že nekaj nižjo, petodstotno inflacijo.

Inflacijske številke in napovedi za Slovenijo so sicer ta čas rekordno visoke, a so nekoliko nižje kot v regiji in v primerljivih članicah Unije, zlasti v baltskih državah, kjer stopnja inflacije presega 20 odstotkov. Inflacija pri nas je sicer tudi malo nižja kot v višegrajskih državah, tako na Slovaškem, ki ima evro, kot tudi na Poljskem, Češkem in Madžarskem, kjer zdaj letne stopnje rasti cen že presegajo 15 odstotkov, ali pa jim Consensus napoveduje vzpon nad to raven. Po mnenju napovedovalcev bi lahko v prihodnjih mesecih višja rast cen tudi pri nas poslabšala razpoloženje potrošnikov.

Kar zadeva rast, nam v Consensusu za letos v povprečju napovedujejo 4,8-, za prihodnje leto pa 2,5-odstotno zvišanje BDP, pri čemer pa so med napovedmi vse večje razlike. Slovenska industrijska naj bi letos in prihodnje leto še naprej rasla, ne glede na zaplete v dobavnih verigah, ki jih povzroča tudi vojna v Ukrajini, so prepričani analitiki Consensusa. Po njihovih napovedih naj bi se letos proizvodnja zvišala za 3,6, prihodnje leto pa za 2,6 odstotka.

Kmalu nove napovedi

Najnovejše podatke o gibanju julijske inflacije bo sicer državni statistični urad (Surs) objavil ta petek. Takrat bodo na voljo tudi prvi izračuni inflacije v evrskem območju in Uniji.

Eurostat bo v petek objavil tudi prve ocene gibanja BDP v Uniji in v evrskem območju v drugem četrtletju. Surs bo sicer številke o gibanju našega BDP v omenjenem obdobju objavil 16. avgusta, 31. avgusta pa bo objavil tudi revidirane podatke o rasti lanskega bruto domačega proizvoda, ki je po prvih nerevidiranih podatkih znašala 8,1 odstotka.

Med tem pa finančna javnost čaka tudi na nove projekcije Mednarodnega denarnega sklada, ki bo že danes objavil svoje posodobljene makroekonomske napovedi za svet.