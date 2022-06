Inflacija spravlja potrošnike v obup

V nadaljevanju preberite:

Dražijo se elektrika, ogrevanje, bencin, hrana in posledično vse preostalo, in to po vsej zemeljski obli. Potrošniki glede tega seveda nismo ravnodušni. Sodeč po vrednostih anketnih indeksov potrošniškega razpoloženja v Veliki Britaniji in ZDA se tamkajšnji potrošniki počutijo podobno kot leta 2008, sredi globoke globalne recesije. Kaj nam potrošnik sporoča?