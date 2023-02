Inflacija v evrodeželi upadla tretji mesec zapored

Stopnja inflacije v evrskem območju se je januarja znižala že tretji mesec zapored, in sicer z decembrskih 9,2 na 8,5 odstotka, kažejo najnovejši in še nepopolni podatki statističnega organa EU Eurostata. To je tudi za dobri dve odstotni točki manj kot oktobra, ko je evrska inflacija znašala rekordnih 10,6 odstotka.

Inflacija v evrodeželi je kljub takemu nekoliko spodbudnejšemu trendu še vedno vsaj štirikrat višja od dvoodstotnega inflacijskega cilja Evropske centralne banke. Ta bo jutri znova odločala o denarni politiki in glede na napovedi je pričakovati, da bo svoje obrestne mere znova zvišala za pol odstotne točke.

Januarja so sicer cene najbolj porasle v Latviji (21,6 odstotka), Litvi in Estoniji, najnižjo stopnjo inflacije (5,8 odstotka) pa so izmerili v Španiji in Luksemburgu.

Omeniti velja, da Eurostatova številka ne vključuje podatkov za Nemčijo in še nekaj držav Unije, manjkajo tudi novi podatki o januarski rasti cen življenjskih potrebščin pri nas, ki jih bo Surs objavil prihodnji ponedeljek.