Energetika, panoga s priložnostmi za trajnostno rast

Pred nekaj leti smo spoznali, da je podpora preobrazbi v podnebno nevtralnost ključna tema, ko gre za odgovorno investiranje. Zato smo določili sedem področij, na katera ta preobrazba zelo močno vpliva, in se nanje osredotočili, jih opredelili kot ključne teme prihodnjega preoblikovanja – ena pomembnejših je energetika.

Energetika ima ključno vlogo v naši družbi in gospodarstvu. Vključuje proizvodnjo, prenos, distribucijo in uporabo energije, kar je bistveno za vse vidike vsakdanjega sodobnega življenja. V zadnjih desetletjih sta se zaradi vse večje zaskrbljenosti glede podnebnih sprememb in vpliva fosilnih goriv na okolje povečala raziskovanje ter razvoj trajnostnih in obnovljivih virov energije, kot so sončna, vetrna, vodna in geotermalna energija. Energetski prehod ponuja izjemne priložnosti za inovacije in trajnostno rast, vendar so zanj potrebne tudi znatne naložbe.

Natančno ovrednotenje naložb

V delovni skupini Energija naše družbe za upravljanje razpravljamo o svetovnih trendih ter ocenjujemo njihov razvoj in vpliv na posamezna podjetja v energetski panogi. Poudarek je na izbiri naložb, pa tudi na oblikovanju poglobljenega mnenja o posameznih temah v panogi, da lahko sprejemamo naložbene odločitve, ki so utemeljene in realno ovrednotene. V skladu z jasno opredeljenimi merili zbiramo, presojamo in vrednotimo znanstvene ugotovitve in mnenja. Na skoraj vseh področjih imamo opraviti s temami, ki se prepletajo, in prav nobene ni mogoče oceniti ločeno. Zato sedem skupin naših strokovnjakov, ki se ukvarjajo s temami prihodnje transformacije, tesno sodeluje, pri čemer je njihov cilj priti do skupnih rezultatov, ki so osnova za naložbeni proces.

To mrežno razmišljanje je velika priložnost in glavna razlika v primerjavi z drugimi investicijskimi družbami, hkrati pa velik izziv, saj skorajda ni podjetij, ki bi proizvajala le en izdelek. Dober primer je vetrna energija. Ta ima nedvomno pozitivno konotacijo, vendar imajo številna energetska podjetja v svojem portfelju poleg vetrne energije še druge vire energije. Vse to je treba upoštevati in preučiti tudi to, od kod prihajajo surovine za vetrno turbino, ter zapletenost dobavnih verig. Cilj je, da poiščemo pot do preobrazbe, pri kateri je več pozitivnih kot negativnih dejavnikov.

Vloga v trajnostnem razvoju

Premišljeno izbiramo sektorje, kjer se spremembe že dogajajo, ne le zato, ker tam vidimo naložbene priložnosti, temveč tudi zato, ker se pri njih pojavljajo ključna trajnostna (ESG) vprašanja. Jedro našega dela je, da nenehno spremljamo dogajanje in vlagamo v izbrana podjetja, s čimer podpiramo preobrazbo.

INFOGRAFIKA: Delo

Obnovljivi viri energije so ključni za doseganje globalnih podnebnih ciljev. Vendar je njihova vključitev v obstoječi energetski sistem zapletena. Vsak obnovljivi vir energije poleg potenciala prinaša izzive. Sončna in vetrna energija sta na primer zdaj stroškovno učinkoviti, vendar je njuna razpoložljivost odvisna od vremena. Vodna energija je zanesljiva, vendar ima lahko velik vpliv na okolje. Tudi geotermalna energija in biomasa imata potencial, toda njun učinek je pogosto omejen na ozko območje in povezan z visokimi kapitalskim vložkom. Pomemben vidik energetskega prehoda je razpršitev virov energije. Za uspešen energetski prehod so v različnem obsegu potrebni vsi obnovljivi viri energije. Gospodarska dinamika v energetiki se spreminja, saj podjetja iščejo nove načine, s katerimi bi njihovo poslovanje postalo bolj okolju prijazno in učinkovito.

Vodik: obetaven nosilec energije

Vodik ima čedalje pomembnejšo vlogo pri energetskem prehodu. Ima potencial za razogljičenje panog, ki so močno odvisne od fosilnih virov energije. Zeleni vodik, ki se proizvaja z elektrolizo in uporablja obnovljive vire energije, bi lahko bil dolgoročno ključni element energetskega prehoda. Vendar bodo potrebne precejšnje naložbe v raziskave, razvoj in infrastrukturo, da bi vodikovo gospodarstvo postalo učinkovito in trajnostno. Za uresničitev vodikovega gospodarstva bo potrebna celovita reorganizacija še več različnih gospodarskih in energetskih panog. V družbi Raiffeisen Capital Management smo prepričani, da bo zeleni vodik dolgoročno čedalje pomembnejši in je zato zanimiva naložba.

Jedrska energija je še vedno predmet intenzivnih razprav. Nekateri menijo, da je jedrska energija nujna prehodna rešitev, saj pri njej nastajajo manjše emisije CO 2 kot pri fosilnih gorivih. Drugi jedrsko energijo zavračajo zaradi tveganj in nerešenega vprašanja odlaganja jedrskih odpadkov. Raiffeisen Capital Management jedrske energije v sedanji obliki ne uvršča med trajnostne oblike energije, in sicer predvsem zaradi varnostnih tveganj in prelaganja vprašanja o odlaganju jedrskih odpadkov na prihodnje generacije.

Inovacije so ključne, da bodo obnovljivi viri energije postali učinkovitejši, cenovno dostopni in širše uporabni. Skladiščenje energije, decentralizirana proizvodnja energije, uporaba odpadne toplote in hlajenje so primeri tehnologij, ki omogočajo učinkovitejšo rabo energije. Trajnostne naložbe postajajo ključni dejavnik pri zagotavljanju širše dostopnosti teh tehnologij.