Spreminja se mobilnost, spreminjajo se investicije

Povečevanje števila prebivalcev na svetu in napredujoča globalizacija sta v preteklih desetletjih precej spremenili potrebe po mobilnosti in vedenje potnikov. Pričakovanje, da so vse dobrine dostopne ter v pravem trenutku na pravem mestu, zahteva zelo veliko vloženega truda v logistiki in vodi v nenehno povečevanje tovornega prometa.

Hkrati so v središču javnih razprav negativni učinki mobilnosti, kot so emisije iz zasebnega prevoza, ekološki vpliv, ki ga povzročajo potovanja na dolgih razdaljah, ranljivost logističnih sistemov v kriznih časih ter nezanesljivost javnega prevoza v jutranjih konicah. Kako naj v konfliktu med potrebo po mobilnosti in željo po trajnosti najdemo pravi naložbeni pristop?

Poglobljeno znanje je podlaga za odgovorne naložbe

Odgovor se skriva v temeljitem raziskovanju teme mobilnosti. V družbi Raiffeisen Capital Management te raziskave potekajo v delovni skupini za temo prihodnosti »mobilnost«. Analize alternativnih voznih sistemov, prometne telematike, avtonomne vožnje, deljene mobilnosti, trendov v javnem prevozu in logistiki zagotavljajo dragocene informacije. Sedemčlanska skupina nenehno pregleduje tržne priložnosti uveljavljenih in novih podjetij.

Te analize so podlaga za nadaljnji razvoj naložbenih procesov. A skupina ne deluje izolirano, ampak pri ocenah upošteva tudi informacije kolegov, ki raziskujejo druge teme prihodnosti, kot so energija, infrastruktura, surovine in tehnologija. Ugotovitve in napovedi redno natančno proučijo in preverjajo njihovo aktualnost. Kateri pa so novi pristopi za bistveno zniževanje ogljičnega odtisa v mobilnosti?

Nabor tehnologij za zmanjševanje emisij CO 2

Ena od možnosti je prehod na obnovljive vire energije. V prihodnosti bo na voljo nabor tehnologij za mobilnost, vsaka s svojimi prednostmi in slabostmi. Ustrezna tehnologija je takšna, ki je tudi primerna za uporabo. Na tem področju je veliko inovacij, potekajo pa tudi intenzivne raziskave, kar je treba pri ocenjevanju nenehno upoštevati. Na področju osebnega prevoza ima dobre možnosti razvoja elekromobilnost, še posebno v regionalnih prevozih na ruralnih območjih in v kombinaciji z zasebnimi fotovoltaičnimi sistemi ter polnjenjem na domu.

Razvoj tehnologije baterij ima velik potencial, sredstva za financiranje infrastrukture za polnjenje pa vse bolj prihajajo iz javnih financ. Potencial ima tudi uporaba vodika, zlasti v kombinaciji z gorivnimi celicami. Vodik ima visoko energetsko gostoto in omogoča hitro ponovno polnjenje, kar je pomembna prednost pri dolgih transportnih razdaljah in transportu težkega tovora.

INFOGRAFIKA: Delo

Ta način bo trajnosten, če bo vodik prihajal iz presežkov obnovljive energije. E-goriva bi iz sončne energije nastajala v velikih fotovoltaičnih elektrarnah na odročnih območjih. Motorji z notranjim zgorevanjem, ki jih poganjajo e-goriva, proizvedejo malo emisij in bi jih bilo mogoče vključiti v prometna in skladiščna omrežja. Takšna goriva bi lahko uporabljali v letalstvu, pomorstvu in pri dolgih transportnih razdaljah.

Učinkovit potniški promet

Poleg vprašanj o virih energije se porajajo tudi vprašanja o tem, kateri industrijski sektorji bodo še naprej rasli. Sodobna somestja, ki nenehno rastejo, potrebujejo učinkovit lokalni javni promet. Z investicijami v železniškem prometu, ki dolge razdalje povezuje s hitrimi vlaki, ta vse bolj nadomešča kratke letalske povezave. Mednarodno je zanimiv ladijski promet. Ladijski tovorni promet ima še vedno znaten potencial v smislu trajnosti, medtem ko so v industriji križarjenj še posebej kritične emisije ogljikovega dioksida.

Tudi v mestih se spreminja mobilnostno vedenje: v preteklosti sta bila vozniško dovoljenje in lastni avtomobil izraz svobode in statusa. Zdaj to vlogo prevzemajo prenosni računalniki in mobilni telefoni. Mobilnost je postala storitev, ki se kupuje, bodisi v obliki letne vozovnica za javni promet, aplikacije uber ali v obliki vozila za skupno uporabo. Vse pomembnejši postajajo trendi mikromobilnosti, kot so skupna uporaba e-skuterjev in koles, souporaba prevoznih sredstev in souporaba avtomobila, ter različni naročniški modeli, pri katerih uporabniki plačajo mesečno pristojbino za določeno število voženj. Z vidika trajnosti je to zanimivo področje naložb.

Umetna inteligenca in mobilnost

Povečal se bo obseg pametnega upravljanje prometa. Prometno telematiko bo dopolnjevala umetna inteligenca. Projekti, pri katerih vozila komunicirajo z infrastrukturo, že potekajo. Skupaj s povečevanjem zmogljivosti avtonomne vožnje na četrti in peti stopnji, pri katerih avtomobili delujejo samostojno, se bodo pojavile tudi druge funkcionalnosti, ki bodo postajale vse pomembnejše. Skozi našo analizo želimo identificirati podjetja, ki pozitivno prispevajo k rešitvam za trajnostno mobilnost. Poleg kakovostne ocene po merilih ESG je pri ocenjevanju še posebej pomembno, kako so bile izpeljane trajnostne zaveze. Menimo, da je trajnost močan gospodarski dejavnik, predvsem ko gre za vprašanja mobilnosti.

Prihodnost mobilnosti je kompleksno in dinamično področje, ki ponuja tako izzive kot priložnosti. V svetu z vse več prebivalstva se lahko s potrebami po mobilnosti ukvarjamo prek spodbujanja inovativnih tehnologij in oblikovanja trajnostnih rešitev ter tako hkrati zmanjšujemo negativne učinke mobilnosti. To je naloga, ki zahteva poglobljeno analizo, interdisciplinarno sodelovanje in jasno vizijo. A je hkrati naloga, ki omogoča velik potencial za trajnostno investiranje.