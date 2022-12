Infrastrukturno ministrstvo: ponudbe po uredbi ne presegajo 500 evrov

Državni zbor je sprejel zakon o pomoči gospodarstvu zaradi visokih cen električne energije. Gospodarska združenja so bila danes kritična do vladne pomoči, češ da ne omogoča konkurenčnih pogojev slovenskemu gospodarstvu.

Na to so se odzvali na ministrstvu za infrastrukturo. Po podatkih ministrstva dobavitelji ne podajajo podjetjem ponudb nad 500 evrov na megavatno uro, kot trdijo delodajalske organizacije, vsaj ne glede na vzpostavljeni mehanizem glede oblikovanja cene za velike poslovne odjemalce, so se odzvali na ministrstvu za infrastrukturo.

»Gospodarska zbornica Slovenije v svojem javnem pozivu trdi, da podjetja ne glede uredbo o določanju maloprodajnih cen elektrike za poslovne odjemalce, vse prejemajo ponudbe, ki znašajo več kot 500 evrov na megavatno uro, četudi bi morale biti glede na vzpostavljen mehanizem ponudbe precej ugodnejše,« so se na novinarsko konferenco gospodarskih združenj odzvali na ministrstvu za infrastrukturo. Predstavili so grafikon po katerem je cena na nemški borzi po zadnjih podatkih 325 evrov na megavatno uro. Kot je znano, uredba dobaviteljem dopušča največ deset evrov marže na to ceno.

»Mednarodne primerjave cen električne energije za velike poslovne odjemalce, ki jih ponuja Gospodarska zbornica Slovenije, in zaradi katere naj bi naša podjetja postajala manj konkurenčna, prav tako ne poznamo in jih pozivamo, naj jo predložijo. Nekatere države so resda uvedle določene regulacije za prodajo električne energije velikim poslovnim odjemalcem, vendar s tem kršijo trenutno veljavno evropsko zakonodajo,« so se še odzvali na ministrstvu, kjer so še kritični, da nekatera večja podjetja niso upoštevala poziva o pravočasnem sklepanju ponudb.