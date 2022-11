Intesa Sanpaolo z več kot tremi milijardami dobička

Italijanska bančna skupina Intesa Sanpaolo, ki je prek nekdanje Banke Koper prisotna tudi v Sloveniji, je v devetih mesecih letos ustvarila 3,28 milijarde evrov čistega dobička, kar je 18 odstotkov manj kot v istem obdobju lani. Razlog za to je 1,3 milijarde evrov oslabitev zaradi izpostavljenosti do Rusije in Ukrajine. Brez tega je za banko najboljše devetmesečje po letu 2008.

Brez ukrepov za zmanjšanje tveganja zaradi posledic ruskega napada na Ukrajino je tako skupina pridelala za okoli 4,4 milijarde evrov čistega dobička, kar pomeni okoli desetodstotno rast glede na lani in po besedah prvega moža skupine Carla Messine pomeni najboljše devetmesečje po 2008.

Banka je po Messinovih besedah tako na dobri poti, da uresniči letošnji cilj in ob koncu leta ob neupoštevanju slabitev zaradi Rusije in Ukrajine poroča o več kot petih milijardah evrov čistega dobička.

Messina je v izjavi ob objavi rezultatov pojasnil, da je skupina izpostavljenost do Rusije zmanjšala za 65 odstotkov na vsega 0,3 odstotka posojil nebančnim strankam. Spomnil je na politiko skupine, da se na tveganja, ki se pokažejo, odzove nemudoma in odločno in tako zmanjša tveganja.