Inženirka leta 2023 je Ljupka Vrteva

Magistrica inženirka strojništva Ljupka Vrteva je postala inženirka leta 2023. Za največji zgled in navdih mlajšim jo je med desetimi nominirankami izbrala skoraj stočlanska strokovna komisija, v kateri so bili med drugim tudi dijakinje in profesorji srednjih šol ter vseh šest generacij nominirank za naziv.

Za tehnične in naravoslovne poklice se še vedno odloča veliko več fantov kot deklet. Na ravni EU in tudi v Sloveniji poteka več iniciativ, ki spodbujajo dekleta, da bi pogosteje izbrala karierno pot na teh področjih. Ta ne le, da ponujajo veliko priložnosti, so tudi bolje plačana in mešane ekipe so uspešnejše pri delu. Natečaj Inženirka leta je med najvidnejšimi tovrstnimi projekti v Sloveniji, ki poteka v okviru projekta Inženirke in inženirji bomo, so organizatorji, revija IRT3000 in družba Mediade, letos pripravili že šestič.

Pri izbiri poklica so ključne osebne želje

Ljupka Vrteva je magistrica inženirka strojništva ter razvojna inženirka za področje ogrevanja, prezračevanja in hlajenja stavb ter vodja projekta sončne elektrarne v družbi Petrol. Kot osebni cilj si je zadala povečati ozaveščenost ljudi o učinkoviti rabi energije v stavbah.

Nominiranke za inženirko leta 2023 FOTO: Andrej Križ

Nominiranke za inženirko leta 2023 Anka Ilc, vodja laboratorija v podjetju Structum, Jelena Vasiljević, raziskovalno razvojna inženirka v podjetju Filc, Kristina Batistič, svetovalka za kibernetsko varnost v podjetju NIL, Leja Prezelj, strokovna sodelavka za varnost in kakovost živil v proizvodnji svežih izdelkov v podjetju Ljubljanske mlekarne, Ljupka Vrteva, razvojna inženirka za področje ogrevanja, prezračevanja in hlajenja stavb ter vodja projekta sončne elektrarne v družbi Petrol, Nina Krmac, vodja skupine za IT koordinacijo v družbi A1 Slovenija, Nina Seifert, samostojna razvojna inženirka za inovacije v družbi Iskraemeco, Petra Osojnik, vodja validacij v aseptični enoti v Lek farmacevtski družbi, Saša Stradovnik, inženirka za robotiko in avtomatizacijo v podjetju Proris ter asistentka in raziskovalka na FERI Univerze v Mariboru in Simona Kek, podatkovna znanstvenica v podjetju Outbrain.

Kot pravi, jo je na inženirsko pot popeljala domišljija, ki jo je želela pretvoriti v nekaj, kar lahko vidiš in se dotakneš. Po končani srednji šoli se je odločila za selitev iz Makedonije v Slovenijo, z željo, da postane dobra inženirka. Ovire, na začetku tudi jezikovne, je premagala, in danes je zadovoljna, da je sprejela takšno odločlitev.

»Ni moških in ženskih poklicev, pomembno je samo, kaj želiš postati. Da se kot dekle zavedaš, da si sposobna vsega in spoštuješ svoje želje. Prišel bo trenutek, ko si boš hvaležna za to, da si bila pogumna in se odločila za inženirski poklic,« spodbuja mlada dekleta inženirka strojništva Ljupka Vrteva, inženirka leta 2023.

FOTO: Blaž Samec/Delo

Pet dosedanjih prejemnic

Dosedanje nosilke naziva inženirka leta so (od leta 2022 do 2018): Rosana Kolar, letalska mehaničarka v podjetju Adria Tehnika, Nataša Kovačević, vodja projektov na oddelku za raziskave v podjetju Kolektor Mobility, Jasna Hengović, razvijalka programske opreme v podjetju Cosylab, Aida Kamišalić Latifić, državna sekretarka v Službi Vlade Republike Slovenije za digitalno preobrazbo in raziskovalka ter predavateljica na Fakulteti za elektrotehniko, računalništvo in informatiko Univerze v Mariboru, prva pa je leta 2018 naziv inženirka leta dobila Dora Domajnko, razvojna inženirka v podjetju RLS merilna tehnika.