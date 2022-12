Davčni strokovnjak Ivan Simič odpira nov medicinski center

Ivan Simič je dolgoletni podjetnik in večinski lastnik skupine podjetij Simič in Partnerji. Ukvarjajo se z davčnim svetovanjem in računovodstvom, zdaj pa se širijo novo dejavnost zdravstva. Z davki se ukvarja 12 zaposlenih, to področje pa bodo v podjetju krepili.

»Januarja odpiramo majhen medicinski center z blagovno znamko Crystal. Verjetno se sprašujete, kaj mi je, da se kot davčni svetovalec podajam na področje zdravstva. Odgovor je dokaj enostaven. Gre za nov izziv. Tako kot je bil v zadnjih dveh letih izziv, da sem tretjič postal direktor finančne uprave, da sem prevzel vodenje strateškega sveta za debirokratizacijo, tako je izziv medicinski center. Upam, da bo vse v redu in da bo medicinski center dosegel svoj namen,« je Ivan Simič zapisal na svojem blogu.

Iz javnega registra je razvidno, da je podjetje Crystal registriral septembra. »Začeli bomo zelo postopoma, najprej z estetiko, potem bomo dodajali druge zadeve. Naš cilj je postopoma zaposliti zdravnike. Začenjamo pa počasi, kot najemnik ambulant v Dunajskih kristalih,« pravi Simič. Na vprašanje, kje bodo našli zdravnike, ki množično zapuščajo zdravstvene ustanove, je bil Simič kratek. »Znašli se bomo,« je odgovoril.

Nima več motivacije delati za državo

Ivan Simič je bil sicer dvakrat direktor Finančne uprave v Sloveniji in direktor finančne uprave v Srbiji. Je nadzornik SDH in član upravnega odbora družbe Datalab.

Simič sicer pravi, da nima več motivacije delati v javno dobro, denimo pri birokratizaciji, pač pa se bo usmerjal v zanimive zasebne projekte. Zasebno zdravstvo je v Sloveniji v porastu, zavarovalnice investirajo v zasebne klinike, prav tako v zasebno zdravstvo investira sklad zasebnega kapitala Alfi PE.