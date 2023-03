Izberite Sparkasse in kredit, za kar vam paše

Kredit pri banki Sparkasse vključuje poleg ugodnih obrestnih mer tudi možnost odloga vračila kredita za čas gradnje ali selitve in brezplačno vrednotenje nepremičnine. Zelene kredite omogočamo za energijsko učinkovite gradnje in obnove.

Stanovanjski kredit za gradnjo hiše je prava izbira za vse, ki si želijo dom po meri in se nočejo sprijazniti s kompromisi. Krediti so danes zelo dostopni in omogočajo ugodno financiranje gradnje ali nakupa hiše oziroma stanovanja. Stanovanjski kredit lahko najame tudi nekomitent, vendar je za komitente obrestna mera lahko še ugodnejša. Za manjše obnove ali opremljanje nepremičnine navadno velja, da je za financiranje bolj primeren hitro dosegljiv potrošniški kredit v višini do 35.000 EUR, ki ga banka lahko nakaže 100 % v gotovini na račun kreditojemalca.

Ena od prednosti, ki jo na Sparkasse ponujamo našim komitentom, je brezplačni DomCheck. Na enem mestu boste s pomočjo prijaznega svetovalca prejeli vse informacije o kreditiranju, gradnji in nakupu doma. S tem se boste izognili morebitnim težavam in zapletom v procesu gradnje ali nakupa nepremičnine.

V stroške odobritve stanovanjskega kredita vključimo tudi vrednotenje stanovanjske nepremičnine v vrednosti do 500.000 EUR. Tako boste prihranili pri stroških cenitve nepremičnine, ki jih morate sicer plačati sami. Hiter izračun vašega kredita po meri je možen v Informativnem izračunu kredita na spletni strani banke, iz katerega lahko nato enostavno nadaljujete v oddajo vloge kar po spletu.

Fleksibilnost je še en pomemben vidik vsakega kredita. V času gradnje ali selitve ste že tako obremenjeni s stroški, zato vam za ta čas na banki Sparkasse ponujamo možnost odloga vračila stanovanjskega kredita. To vam bo omogočilo lažje obvladovanje financ v obdobju gradnje ali selitve.

Stanovanjski ali potrošniški kredit lahko najamete tudi v dvoje. S tem se izognete podvojenim stroškom najema dveh kreditov. Najem kredita s sokreditojemalcem, ki je lahko vaš partner ali običajno družinski član, je tako pogosto najbolj praktična rešitev. Nekaj praktičnih nasvetov, ko gresta po poti skupnega kredita s partnerjem, si preberite tukaj. Kredit pa lahko zavarujete tudi z zastavo življenjskega zavarovanja ali z zavarovanjem z varčevalnimi sredstvi ali vrednostnimi papirji.

Pri Sparkasse lahko kredit najame tudi samozaposleni. Pri samostojnih podjetnikih namesto bruto/neto zavarovalne osnove upoštevamo kazalnik EBITDA, pri samostojnem podjetniku brez bilance pa dohodke na podlagi davčne osnove, znižane za davke in prispevke.

Pri gradnji hiše preverite tudi prednosti zelenih kreditov, ki so namenjeni pasivni ali skoraj ničenergijski gradnji hiše, pa tudi zeleni obnovi. S tem boste prispevali k ohranjanju okolja in hkrati prihranili pri stroških ogrevanja in hlajenja.

Vse te prednosti lahko izkoristite pri našem stanovanjskem kreditu. Ne odlašajte, ampak stopite v stik z nami in si zagotovite svoj dom po meri.

