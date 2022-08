Izdelki AVE prejemniki mnogih nagrad na sejmu AGRA

Ponujajo le skrbno izbrano meso, ki je najvišje kakovosti. To potrjujejo tudi številni certifikati in nagrade. Na že 60. mednarodnem kmetijsko-živilskem sejmu AGRA so prejeli naziv šampion kar trikrat in več zlatih medalj.

V Panviti nenehno vlagajo v razvoj novih izdelkov in izboljšujejo obstoječe, kar jih uvršča na prvo mesto med slovenskimi ponudniki. Pri njihovem delovanju jih vodi zadovoljstvo potrošnikov, zato iščejo inovativne pristope. Pohvalijo se lahko tudi z najširšim, največjim in najboljšim programom za žar v Sloveniji. AVE izdelki so plod lastne vertikalne verige, katere namen je zagotavljati varne in kakovostne izdelke. Zavzemajo se, da je pot, ki jo opravi izdelek, do naših miz kratka. S tem izpolnjujejo svojo zavezo, da ponujajo samo sveže izdelke, poleg tega pa po nepotrebnem ne obremenjuje okolja.

FOTO: Panvita

Vrhunsko uvrščeni izdelki AVE

Na 43. mednarodnem ocenjevanju kakovosti mesa in mesnih izdelkov je sodelovala tudi Panvita, ki je bila prejemnica kar 28 nagrad. Žirija je ocenjevala videz izdelka z embalažo, zaščito izdelka in funkcionalnost embalaže, kakovost presnega izdelka brez embalaže, vonj, teksturo in aromo.

Najvišje so uvrstili domače suhe ocvirke AVE, balkanske čevapčiče 480 g in hrenovke AVE. Gre za izdelke, ki so bili nagrajeni z nazivom šampion. Laskavi naziv šampion lahko dosežejo samo izdelki, ki so bili trikrat zaporedoma nagrajeni z zlato medaljo. Z zlatom so nagradili 4 izdelke, ob tem pa so prejeli tudi 7 zlatih medalj za tržno ponudbo. Poleg najvišjih nagrad pa so prejeli tudi 8 srebrnih medalj, 5 srebrnih medalj za tržno ponudbo in 1 bronasto medaljo.

Naročnik oglasne vsebine je Panvita