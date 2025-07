Goran Dragić je mojster žara, na prvem mestu so zdaj otroci, ne košarka

V nadaljevanju:

Že dve sezoni je košarkarski upokojenec, a Goran Dragić ostaja zapisan košarki. Zdaj v drugačni vlogi, kot mentor, ambasador in akter v dobrodelnih projektih, v zasebnem življenju pa družinski človek, ki je potovanja s klubskim letalom zamenjal za družinske izlete. Košarko podrobno spremlja, v profesionalne vode pa ga ne vleče, čeprav pozorno spremlja trende in razvoj dogodkov v ligi NBA. V kuhinji je mojster žara, na parketu pa verjame v možnosti Oklahome, glede Slovenije je veliko bolj skeptičen.

Vaš košarkarski kamp poteka že 11. leto. Kaj pomeni vam?

Zelo lepo je biti ta teden z otroki. V moji ekipi so kot trenerji tudi nekdanji soigralci, lepo se ujamemo, imamo odlične pogoje. Tudi otroci uživajo, mogoče je na začetku še malo težko, ko se poslovijo od staršev, je kakšna solzica, a že po nekaj dneh nihče več ne pogreša doma. Pri nas so telefoni prepovedani, želimo, da se otroci družijo med sabo in res je lepo, ko grem zvečer po hotelu in vidim skupinice 10 fantov in punc, ki se pogovarjajo in smejijo. Drugače pa me sprašujejo o mojih soigralcih, kako je bilo igrati z Luko Dončićem, o izkušnjah iz kariere, vse jih zanima. Uživam v tej mentorski vlogi, veliko mi pomeni.

Ali zdaj že kuhate?

Vedno bolje mi gre od rok v kuhinji. Nisem več želel naročati hrane, zato se učim kaj novega skuhati, sem mojster žara, stejke zdaj res že naredim odlično, pa tudi kakšne testenine in podobno. Zdaj poskušam z bolj zahtevnimi stvarmi.

Ste se videli z Dončićem? Vidimo poročila, da je zelo motiviran in s precej manj kilogrami pred novo sezono.

Videla sva se na Krku, sicer pa imava vsak svoje družinsko življenje, vsak preživlja prosti čas z družino. Glede te sporne »kilaže« pa je tako, veliko se govori o tem, a če ti igralec na koncu daje po 30 točk na tekmo in je neustavljiv, kaj mu lahko očitaš? Moral bo malo izboljšati igro v obrambi, predvsem na prvem koraku ga res prehitro prebijajo, to je kar težko gledati, moral bi biti vsaj dva, tri korake zraven in nuditi odpor, tudi če te potem prebijejo. Da bo lahko dal več energije v obrambi, bo moral imeti ob sebi boljše igralce v napadu, da bo imel manj bremena in bo lahko večkrat žogo dal od sebe, to energijo pa vložil v obrambo.