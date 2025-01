Izvoz surove nafte se zmanjšuje, ker je več ostaja »doma«

V nadaljevanju preberite:

Skupna količina izvožene surove nafte v svetu se je leta 2024 zmanjšala za dva odstotka, kar je bil prvi padec po pandemiji covida-19, so pokazali podatki o ladijskem prometu, ki jih zbira in analizira svetovalno podjetje Kpler. Del spremembe je mogoče pojasniti s šibko rastjo povpraševanja, del pa s spremenjenimi trgovskimi potmi, ki so povezane z negotovimi geopolitičnimi razmerami.

Na svetovne tokove surove nafte so že tretje leto vplivale vojne v Ukrajini in na Bližnjem vzhodu in prav tako sankcije, ki so jih zahodni zavezniki usmerili proti Rusiji. Plovne poti naftnih tankerjev so se preusmerile, dobavitelji in kupci pa so zamenjali partnerje ali pa se precej bolj povezujejo znotraj posameznih regij. Izvoz nafte z Bližnjega vzhoda v Evropo je upadel, več nafte iz ZDA in Južne Amerike je potovalo v Evropo. Ruska nafta, ki jo je prej kupovala Evropa, se je preusmerila v Indijo in na Kitajsko.

Te spremembe so postale bolj izrazite, ko je zaradi nenehnih napadov na ladijski promet v Rdečem morju postala negotova zanesljivost preskrbe rafinerij v Evropi. Izvoz bližnjevzhodne surove nafte v Evropo je tako leta 2024 upadel za kar 22 odstotkov, so pokazali podatki družbe Kpler.