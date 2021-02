Januarja 4216 več registriranih brezposelnih kot decembra

Brezposelnost je januarja zaradi upada zaposlovanja in večjega števila prijav brezposelnih tradicionalno sezonsko porasla, število prijavljenih brezposelnih je poraslo za 4216. Prejšnji mesec je bilo tako registriranih 91.499 brezposelnih, kar je 4,8 odstotka več kot decembra in 14,6 odstotka več kot januarja lani. Ob tem se je prejšnji mesec zaposlilo 4611 brezposelnih oziroma kar 58,3 odstotka več kot decembra in le za slaba dva odstotka manj kot januarja, ugotavljajo na zavodu za zaposlovanje.



Večjega porasta števila brezposelnih zaradi protikoronskih ukrepov čakanja na delo in subvencioniranja delovnega časa prejšnji mesec še ni bilo zaznati. Iz gospodarstva sicer prihajajo opozorila, da so nekatera manjša in srednje velika storitvena podjetja s področja trgovine, gostinstva in turizma zaradi zajezitvenih ukrepov v čedalje težjem položaju, zato v prihodnje niso izključeni stečaji in plaz novih brezposelnih, ki bi lahko letos dosegel tudi mejnik 100.000.



Delodajalci, med katerimi jih je bilo največ s področja gradbeništva, predelovalnih dejavnosti, drugih raznovrstnih poslovnih dejavnosti ter zdravstva in socialnega varstva, so januarja zavodu sporočili 10.280 prostih delovnih mest, to je kar polovico več kot decembra in 17,1 odstotka manj kot januarja 2020.



In kateri poklici so ta čas najbolj iskani? Znova prevladujejo delavci za preprosta dela v predelovalnih dejavnostih (640), sestavljavci električne in elektronske opreme (564), delavci za preprosta dela pri visokih gradnjah (484), vozniki težkih tovornjakov in vlačilcev (417), čistilci, strežniki in gospodinjski pomočniki ipd. v uradih, hotelih in drugih ustanovah (349), zidarji (290) in delavci za preprosta dela pri nizkih gradnjah (246), pričakovano so med njimi tudi strokovnjaki za zdravstveno nego (244) in elektroinštalaterji (217).



Prvič pa je bilo izkazano veliko povpraševanje po strokovnjakih za oblikovanje, izvajanje in nadzor politik, programov in ukrepov, za katere je na voljo kar 215 prostih delovnih mest, še kažejo podatki zavoda za zaposlovanje.

