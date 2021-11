Javna potrošnja bo številnim podjetjem omogočila rast

V nadaljevanju preberite:

Industrijska podjetja, ki utegnejo v novem ameriškem infrastrukturnem paketu pridobiti nove posle, so US Steele, PPG, Howmet Aerospace, Alcoa, WESCO International, Wabtec Corporation, Caterpillar, HeidelbergCement, Linde, Cemex in druga. Omenjena visoka infrastrukturna potrošnja lahko spodbudi daljši pozitiven cikel v številnih panogah in lahko za dalj časa povzroča pozitivne cenovne pritiske na cene surovin, energentov in industrijskih proizvodov.