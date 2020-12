Je Ljubljana res varnejša od Maribora?

V nadaljevanju preberite:



Država epidemiološke omejitve in ukrepe postavlja glede na stopnjo okuženosti prebivalstva, kar pa ima lahko več pomanjkljivosti. Zanemarja namreč ključno tveganje prenosa okužb – koncentracijo prebivalcev.

Katera so območja, kjer je največ okuženih? Kako zgoščenost okužb in prebivalcev vpliva na izbruh žarišč in kateri so ukrepi, da se tveganje okužb na teh območjih zmanjša?