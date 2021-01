Jože Colarič dobil nov mandat v Krki

V nadaljevanju preberite:

Krka je prva družba Ljubljanske borze, ki razkriva poslovanje v lanskem letu. Tega je zaznamovala epidemija, ki se je dolenjskemu farmacevtu poznala v povečanem povpraševanju po njenih izdelkih, a ob velikih nihanjih med posameznimi obdobji. Na poslovanje so sicer opazno vplivala tudi tečajna nihanja, saj Krka velik delež prodaje ustvari v Vzhodni Evropi. Kako pa to vpliva na njeno lansko poslovanje in letošnje načrte?