Jože Možina bo nadziral Mladinsko knjigo

Delničarji družbe Mladinska knjiga Založba so na današnji skupščini na predlog večinskega delničarja Družbe za upravljanje terjatev bank (DUTB) z mesta člana nadzornega sveta odpoklicali Andreja Božiča. Ob tem so za obdobje štirih let za člane nadzornega sveta imenovali Mateja Pirca, Jožeta Možino in Nino Marin.

Pirc, ki je izvršni direktor DUTB, je v nadzornem svetu od leta 2018 in se mu je 28. februarja iztekel štiriletni mandat, medtem ko sta Možina in Marinova nova člana nadzornega sveta, so sporočili iz Mladinske knjige.

Novinar in urednik z nacionalne televizije Možina bo v svetu prevzel mesto Božiča, medtem ko bo Marinova, ki je do nedavnega službovala na finančnem ministrstvu, zdaj pa se nahaja v vodstvu Istrabenza in Istrabenz turizma, nasledila Žigo Gregorinčiča, ki je odstopil lani.

Nadzorni svet Mladinske knjige Založbe sicer sestavlja šest članov, od katerih so štirje predstavniki kapitala. Poleg na novo potrjenih članov nadzornega sveta v njem sedijo še Nuška Berki, Andrej Gale in Peter Kavčič.

Skupščina je na današnji seji sprejela tudi spremembe statuta družbe, pri čemer so izbrisali naslednje dejavnosti družbe: drugo denarno posredništvo, dejavnost holdingov, dejavnost skrbniških in drugih skladov ter podobnih finančnih subjektov, dejavnost finančnega zakupa, drugo kreditiranje in drugje nerazvrščene dejavnosti finančnih storitev, razen zavarovalništva in dejavnosti pokojninskih skladov.

Dodatno pa je skupščina na predlog DUTB, ki je v postopku prevzema Mladinske knjige, prag za odpoklic nadzornikov z zakonskih najmanj 75 odstotkov v noveliranem statutu dvignila na 80 odstotkov.

DUTB je prevzemno ponudbo za vse delnice družbe Mladinska knjiga Založba, ki jih še nima v lasti, objavil konec marca. Ponudba, ki velja še do 3. maja, se nanaša na nekaj manj kot 601.000 delnic oz. 48,77 odstotka vseh, DUTB za delnico ponuja 8,90 evra. DUTB ima sicer že ima v lasti 631.117 delnic oz. okoli 51,23 odstotka vseh delnic Mladinske knjige Založbe.