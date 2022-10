JYSK prenaša izkušnje pri opremljanju doma v poslovni sektor

Znana danska trgovska veriga JYSK je od oktobra bogatejša za še en oddelek – z odprtjem oddelka Business-to-Business (B2B) v Sloveniji se je JYSK odločil svoje poslovanje razširiti tudi na poslovni sektor.

Po besedah ​​Boštjana Gjergjeka, Business to Business svetovalca za slovenski trg, in Lane Barković, Business to Business menedžerke za Slovenijo, Hrvaško in Srbijo, je ta korak pomemben za izboljšanje odnosov s poslovno skupnostjo, poslovnim kupcem pa bo olajšal opremljanje prostorov.

Lana Barković in Boštjan Gjergjek FOTO: JYSK

»Kot poslovni partner želimo svojim kupcem ponuditi dostopne cene, osebno podporo, prilagodljivo dostavo in dolgoročen poslovni odnos. Vzpostavitev oddelka B2B v Sloveniji je pokazatelj naše zavezanosti in želje po večji dostopnosti poslovnim kupcem,« je povedal Boštjan Gjergjek, Business to Business svetovalec za slovenski trg.

JYSK ima bogate, več kot štiridesetletne izkušnje v maloprodajnem sektorju in obsežno ponudbo z več kot deset tisoč izdelki, ki se lahko uporabljajo v številnih panogah in podjetjih, hotelih, restavracijah in drugih ustanovah. Kot ključne JYSK-ove prednosti strokovnjaki B2B poudarjajo razvejeno mrežo trgovin, dostopne cene z dodatnimi B2B popusti, osebno podporo in svetovanje ter prilagodljivo dostavo.

»Takšen pristop do poslovnih kupcev se je v skandinavskih državah izkazal za dobro odločitev. Prepričana sem, da bo tudi slovenski trg prepoznal JYSK kot zanesljivega poslovnega partnerja, ki se zaveda potreb kupcev in rokov, ki jih je treba spoštovati. Ureditev notranjosti je kot češnja na vrhu torte, mi pa smo tu, da strankam pomagamo s hitro in kakovostno storitvijo,« je povedala Lana Barković, Business to Business menedžerka za Slovenijo, Hrvaško in Srbijo.

Glavni segmenti tega novega oddelka so turizem, HoReCa, javni kupci, pisarne in poslovanje z nepremičninami. B2B oddelek jim bo zagotavljal podporo in pomoč pri vseh specifičnih zahtevah, ki bi jih lahko kupci imeli. Več informacij na https://jysk.si/jysk-b2b

Naročnik oglasne vsebine je JYSK