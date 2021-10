Kadrovski boji za upravljavce državnih družb

V nadaljevanju preberite še:

Potem ko je postalo jasno, da je ustanovitev demografskega sklada, kot si ga je zamislila vlada, negotova, so se v koaliciji očitno odločili za razdelitev izpraznjenih stolčkov v državnih upravljavcih naložb. Še pred volitvami bi tako lahko dosegli tudi prevetritve organov nekaterih državnih družb. Katerih in kdo so kandidati za njihova mesta? Zakaj ima slaba banka začasno vodstvo?