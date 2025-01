Kako blizu Donalda Trumpa sedi Tim Cook?

Nekatera največja ameriška podjetja so se že odločila in se podredila novoizvoljenemu predsedniku Donaldu Trumpu. Tim Cook in Apple se še odločata.

Z izvolitvijo Donalda Trumpa za 47. predsednika Združenih držav Amerike se obetajo velike spremembe v političnem in gospodarskem okolju ZDA. Trump je že izrazil namero po odpravi politik, povezanih z raznolikostjo, enakostjo in vključenostjo (DEI), ki jih ocenjuje kot nepotrebne in škodljive za ameriško gospodarstvo.

Trump pričakuje, da se bodo podjetja začela prilagajati njegovi politiki. Novoizvoljeni predsednik je znan po neomajnosti. Zaradi zanesljive zmage na predsedniških volitvah so nekatera podjetja spoznala, da bodo morala izbrati med liberalnejšo podobo podjetja ali zaveznikom na političnem vrhu. Tako so nekatera že spremenila svojo politiko, med njimi tudi Meta in Amazon. Meta pod vodstvom Marka Zuckerberga je ukinila programe DEI ter napovedala konec preverjanja dejstev na svojih platformah v ZDA. Ta ukrep naj bi po njihovih navedbah »ščitil svobodo govora« in odpravljal domnevno pristranskost proti konservativnim stališčem. Predvsem pa se zdi, da je tu zato, da se pokaže, kdo stavi na koga v prihodnosti.

Apple še išče svoj sedež

V tem kontekstu izstopa položaj Appla in njegovega izvršnega direktorja Tima Cooka. Ni namreč še jasno, na koga bodo stavili v tem tehnološkem gigantu. Cook osebno je doniral milijon dolarjev za Trumpovo inavguracijo in se z njim srečal na Floridi, medtem ko tekmice Kamale Harris finančno ni podprl.

Kljub temu Apple za zdaj ni napovedal sprememb svojih politik, povezanih z enakopravnostjo znotraj podjetja. To sproža polemike, zakaj Cook, ki je sicer znan po svojih liberalnih stališčih in podpori pravic manjšin, še ni povsem sledil zgledu nekaterih drugih voditeljev tehnoloških podjetij in izbral mesto, na čigavi strani bo sedel.

Apple se morda zaveda, da bi odprava teh politik lahko negativno vplivala na podobo podjetja med zaposlenimi in kupci, ki cenijo raznolikost in vključenost. Hkrati Apple morda verjame, da lahko ohrani dobre odnose z novo administracijo, ne da bi opustil notranjo politiko in omadeževal ugled podjetja v svetu, kjer radi poudarjajo, da so podjetje inovacij in napredka, tako tehnološkega kot družbenega.

Vprašanje ostaja, kako dolgo lahko Tim Cook ohrani »zvestobo vrednotam raznolikosti in enakosti«, ne da bi pri tem ogrozil Applovih poslovnih interesov. FOTO: Manuel Orbegozo/Reuters

Moralna drža ali pragmatičnost?

Tim Cook, sicer prvi odkrito istospolno usmerjeni direktor v enem izmed 500 največjih podjetij z lestvice revije Forbes, še ni povsem prilagodil smernic Appla novi administraciji. Odpira se dilema med poslovnimi interesi in ohranjanjem vrednot podjetja. Cook je večkrat poudaril, da je Apple zavezan raznolikosti in enakosti, ki sta globoko zakoreninjeni v kulturi podjetja. Prav tako je podjetje poudarilo, da je od tega odvisen tudi poslovni uspeh.

Donald Trump je med svojo prvo predsedniško kampanjo pogosto kritiziral tehnološke velikane, vključno z Applom, in jih obtoževal pretiranih, po njegovem mnenju celo skrajnih pogledov, ki škodujejo ameriški družbi. Nova administracija pa zdaj išče sodelovanje s tehnološkim sektorjem, a pod pogojem prilagoditve njihovim političnim smernicam.

Cook kot »zadnji liberalec«

Podobno kot Meta je tudi Amazon zmanjšal poudarek na raznolikosti v podjetju. Jeff Bezos je bil med Trumpovo prvo administracijo pogosto tarča kritik, njegov naslednik Andy Jassy pa je zavzel bolj pragmatičen pristop, osredotočen na dobičkonosnost.

Vprašanje tako ostaja, kako dolgo lahko Tim Cook ohrani »zvestobo vrednotam raznolikosti in enakosti«, ne da bi pri tem ogrozil Applovih poslovnih interesov. Apple poskuša ohraniti ravnotežje med sodelovanjem z administracijo in ohranjanjem globalnega ugleda. Pritisk administracije je velik, saj bi lahko podjetja, ki se ne prilagodijo, doleteli regulatorni in davčni ukrepi, kar bi ogrozilo njihovo poslovanje.

Cookova finančna podpora Trumpovi administraciji je morda pragmatična poteza za zagotovitev ugodnih poslovnih pogojev. Apple kot eno največjih podjetij na svetu potrebuje stabilno politično okolje, a za kakšno ceno?