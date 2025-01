Meta bo zamižala na levo oko

V nadaljevanju preberite:

Joel Kaplan se je pridružil podjetju Meta (tedaj Facebook) leta 2011, potem ko je opravljal funkcijo namestnika šefa kabineta pri nekdanjem predsedniku ZDA Georgeu W. Bushu. Kaplan, pravnik z izobrazbo s prestižne univerze Harvard in nekdanji častnik topništva v ameriški mornarici, je znan po svojih izjemnih sposobnostih lobiranja in vzpostavljanja strateških političnih zavezništev. V svoji vlogi pri podjetju Meta je postal ključni svetovalec ustanovitelju in glavnemu izvršnemu direktorju Zuckerbergu, predvsem pri politično občutljivih vprašanjih.

Kaplan je znotraj Mete oblikoval strategijo, ki je omilila kritike do podjetja v konservativnih političnih krogih. Ti so podjetje pogosto obtoževali pristranskosti in cenzure. Njegova politična spretnost je pripomogla k vzpostavitvi močnih vezi z republikanskimi voditelji, vključno z Donaldom Trumpom.