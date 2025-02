Kako poslovno nastopati v Trumpovih ZDA

V nadaljevanju preberite:

Na desetine izvršnih ukazov predsednika Trumpa obsega vse od carin do nižanja davkov, deregulacije umetne inteligence in pravnih okvirov za kriptovalute, končanja politike raznolikosti, pravičnosti in vključevanja ter zmanjševanja števila zaposlenih v zveznih ustanovah. Poslovneži, ki bodo želeli nastopati na ameriškem trgu, pa bi se morali zavedati, da nova administracija nastopa predvsem proti ilegalnemu priseljevanju ter se ne ukvarja s poslovnimi in drugimi vizumi.