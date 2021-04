Kako postati mojster urejanja svojih osebnih financ

#PRVI KORAK: Stroški vs. prihodki



#DRUGI KORAK: Ustavite nepotrebne stroške

stroški, ki so nujni in jih ne morete črtati (položnice, obrok za kredit, gorivo, hrana, zavarovanje …)

stroški, ki se jim lažje odpoveste (izleti, dostava hrane, oblačila, luksuzna potovanja ipd.)

#TRETJI KORAK: Imejte rezervo za hude čase

#ČETRTI KORAK: Znižajte stroške s Paketom Komplet

Paket Komplet vključuje:

- vodenje osebnega računa z debetno kartico VISA

- pristop in neomejeno uporabo najboljše spletne in mobilne banke v Sloveniji

- nižjo obrestno mero za stanovanjske kredite glede na redno ponudbo banke

- neomejeno število nenujnih plačil v spletni in mobilni banki za plačila do 50.000 EUR v EU

- izredni limit na osebnem računu do 8.500 EUR brez stroškov odobritve

- varnostno SMS-obveščanje za debetno kartico VISA (za imetnika)

Več o Paketu Komplet preberite TUKAJ.

Urejene osebne finance so za marsikoga abstraktni pojem, s katerim se zelo težko soočajo. »Ne znam s številkami. Ne vem, kje se me glava drži! Ne vem, kako naj znižam mesečne stroške …« To so samo nekateri izmed najbolj pogostih izgovorov, s katerimi skušamo upravičiti svoj finančni nered.Naj vas že takoj na začetku potolažimo: do jasnejše finančne slike, pri kateri boste imeli večji nadzor nad svojimi stroški in tudi prihodki, vas loči nekaj zelo preprostih korakov.Prvo pravilo za uspešno urejene osebne finance je jasen pregled nad vsemi stroški in prihodki. Brez tega nimate možnosti za napredek. Vzemite list papirja, odprite tabelo na računalniku ali si na telefon naložite katero izmed uporabnih aplikacij za vodenje osebnih financ. Vpišite vse svoje prihodke in sproti dopisujte svoje stroške. Kakšno bo razmerje ob koncu meseca?Ne le zaradi nadzora nad obtokom denarja, tako boste imeli jasen pregled predvsem nad stroški.Zdaj prihaja malo težji del – nadzor stroškov. Če želite privarčevati ali se vsaj znebiti stalnega minusa na računu, je prišel trenutek za selekcijo. V tem trenutku je ključno, da se naučite prepoznati med tem, kaj potrebujete, in tistim, kar si želite. To pomeni, da redne stroške razdelite v dve skupini:To ne pomeni, da se morate odpovedati vsem svojim željam. Tako boste samo lažje določali mesečne nakupe. Šele ko boste poravnali vse nujne stroške, lahko preverite, koliko vam ostane za drugo.Lažji pregled in nadzor nad financami vam bo močno olajšal tudi naslednji korak – varčevanje. Ne hitite, zlasti če v bližnji prihodnosti nimate v načrtu večjih naložb ali nakupov. Najprej uredite vsakodnevno upravljanje svojega denarja, splavajte iz rdečih številk in šele nato začnite razmišljati tudi o prihodnosti.Ko boste usvojili nadzor nad stroški in celo črtali nekatere nepotrebne, lahko vzpostavite nekakšen rezervni sklad. Koliko lahko privarčujete vsak mesec, ne da bi bili primorani preveč zategniti pas? Določite si minimalno mesečno rento za varčevanje, ki vas ne bo preveč obremenjevala.Zadnji, vendar nikakor ne najmanj pomemben korak v vaši finančni preobrazbi je tudi iskanje pravega finančnega partnerja oziroma banke, ki vam bo ponujala odlične storitve po vrhunskih cenah in ugodnih pogojih. Nova KBM je v ta namen pripravila prav poseben paket, v katerem so povezane vse najpomembnejše bančne storitve za odlično ceno. Matematika paketa je preprosta – namesto da bi plačevali vsako storitev posebej, plačate ceno paketa, ki vključuje vse, kar potrebujete. Seštevek na koncu meseca je seveda ugodnejši. Paket Komplet je zasnovan z mislijo na poenostavitev bančnih storitev in tudi z željo, da bi vam vključene storitve olajšale vodenje in pregled nad osebnimi financami.Na tri hitre in enostavne načine: