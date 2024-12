Kako preprečiti ponovitev debakla

V nadaljevanju preberite:

Švica je v petek objavila dolgo pričakovano parlamentarno poročilo o lanskem zlomu banke Credit Suisse, dogodku, ki je omajal ugled države glede finančne stabilnosti in sprožil daljnosežna vprašanja o tem, kaj je šlo narobe.

Po 18-mesečni preiskavi je parlamentarni odbor podal 30 priporočil in zahtev, o katerih meni, da bi lahko pomagali preprečiti podobno krizo v prihodnosti. Povzemamo nekaj ključnih.

V nujnem reševanju je Credit Suisse kupila banka UBS in tako ostala edina globalno sistemsko pomembna banka v Švici. Vlada mora zato upoštevati, da je UBS v primerjavi s švicarskim gospodarstvom precej večja, kot pa to velja za velike banke v drugih državah. Ko razvija pravila o tem, kdo je prevelik, da bi ga pustili propasti, mora dati prednost stabilnosti finančnega trga, pričakuje parlament. Zakonodaja bo morala biti oblikovana tako, da bo zagotovila sposobnost preživetja švicarskega finančnega sistema in preprečila nastanek mednarodnih finančnih kriz.