Kako se lahko Trump, Starmer in Macron izognejo dolžniški krizi

Bruto državni dolg ZDA znaša 36 bilijonov dolarjev (36.000 milijard dolarjev) oziroma 107.000 dolarjev na osebo. Narašča hitro in bo verjetno kmalu še hitreje. Če sodimo po volilni kampanji Donalda Trumpa, njegova vrnitev v Belo hišo napoveduje val znižanj davkov na vse, od dobičkov podjetij do napitnin. V proračunskem letu, ki se je končalo septembra, je striček Sam porabil 1,8 bilijona dolarjev več, kot je pobral davkov (6,4 odstotka BDP, kar je več kot dvakratnik letnega zaslužka sedmih največjih ameriških podjetij). Po eni od ocen bi se po Trumpovem programu zadolževanje v prihodnjem desetletju lahko povečalo za 4,1 bilijona dolarjev.

Ni pa to težava zgolj v Ameriki – politiki onstran Atlantika so le malenkost manj razsipni. Primanjkljaj evroobmočja znaša 3,6 odstotka gospodarske proizvodnje, pri čemer so številke v večjih članicah, kot so Francija (5,5 odstotka), Italija (7,2 odstotka) in Poljska (5,3 odstotka), še višje. Javni dolg Kitajske, ki ga lokalne vlade prikrivajo z nepreglednimi finančnimi instrumenti, presega 120 odstotkov njenega BDP in bo do leta 2027 dosegel skoraj 150 odstotkov. Indijski primanjkljaj se približuje osmim odstotkom BDP, brazilski pa kar desetim odstotkom.