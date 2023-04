Kakovostni podatki poganjajo posel

V poslovnih okoljih pogosto slišimo, da so podatki nova nafta. Več podatkov je torej bolje, vsaj načeloma. Podjetja morajo znati podatke tudi izkoristiti. Če jih zgolj zbirajo in shranjujejo, s tem ustvarjajo le stroške. Podatki morajo torej biti udeleženi pri ustvarjanju nove ali dodane vrednosti. V očeh podjetij in zaposlenih postanejo podatki uporabni takrat, ko prinesejo pravo informacijo ob pravem času (npr. ob poizvedbi) ali pa novo oziroma obogateno informacijo, ki pomaga do boljše poslovne odločitve in zaslužka.

Tako imenovani veliki oziroma masovni podatki (big data op. ur.) podjetjem omogočajo razumevanje preferenc potrošnikov in ciljnega trga. Na podlagi podatkov o obnašanju potrošnikov, njihovih nakupovalnih navadah ali pa načinu rabe izdelkov in storitev lahko podjetja predvidijo dejanske potrebe in način uporabe ter razvijejo (še) boljše in primernejše izdelke. Če pridobivajo in analizirajo masovne podatke, se lahko naučijo pomembnih stvari o željah in navadah svojih strank. S pomočjo najrazličnejših podatkov pa lahko podjetja bolje razumejo svoje poslovne procese in zaposlene, odkrijejo in odpravijo ozka grla v poslovanju.

Pot do masovnih podatkov

Pred pojavom podatkovnih platform in tehnologij masovnih podatkov ter »vsega zmožnih« analitičnih aplikacij je večina podjetij uporabljala le majhen del (zgodovinskih) podatkov, ki jih je imela na voljo. Denimo v trženju ali proizvodnji za ozko usmerjene naloge – načrtovanje prodaje in proizvodnje. Preostali podatki, znani tudi kot »črni podatki«, ki so bili obdelani in shranjeni, vendar niso bili nadalje uporabljeni, so bili pogosto le »odloženi« na strežnik podjetja. Tam so se kopičili, niso pa bili del širše slike. Danes podjetja s pomočjo podatkovnih platform ustvarjajo t. i. bazene podatkov, v katere načrpajo najrazličnejše podatke iz najrazličnejših virov, nato pa nadnje spustijo različne algoritme in izvajajo poizvedbe v upanju, da bodo odkrili kaj novega oziroma prebojnega. Ali pa vsaj nekaj več od konkurentov, kar jim bo v pomoč pri poslu.

Kako delujejo podatkovno gnana podjetja?

Želja sodobnih podjetij je, da bi postala podatkovno gnana (izjemno odzivna in prilagodljiva). Kadar ima podjetje strategijo, ki temelji na podatkih, in svoje strateške odločitve utemeljuje na proučevanju in razlagi podatkov, lahko govorimo o podatkovno gnanem podjetju. Cilj takšnih podjetij je podatkovno utemeljene odločitve prenesti na vse ravni poslovanja – do vseh oddelkov in čim večjega števila zaposlenih. Izziv pa je zagotoviti rešitve, ki bodo večini zaposlenih omogočale enostavno delo s podatki – opravljanje poizvedb in analiz ter tolmačenje dobljenih rezultatov.

Z analiziranjem masovnih podatkov se lahko podjetja naučijo pomembnih stvari o željah in navadah svojih strank, bolje razumejo svoje poslovne procese in zaposlene ter odkrijejo in odpravijo ozka grla v poslovanju. Foto Depositphotos

Podjetja seveda ne morejo postati podatkovno gnana čez noč. To ne zahteva le spremembe tehnologije, temveč tudi kulture in delovanja. Lahko pa vsakemu podjetju uspe v digitalni dobi, če ve, kateri podatki so mu na voljo, jih ustrezno vključi v svoje delovanje in uporabi za sprejemanje boljših odločitev.

Izziv je obdelava podatkov v realnem času

Cilj podatkovno gnanega poslovanja je tudi bliskovito hitro poslovanje, kar seveda zahteva takojšnji zajem in obdelavo podatkov. To je tehnološko izvedljivo, a je odzivanje v (skoraj) realnem času ustrezno drago. Je pa zaradi ogromnih podatkovnih platform in storitev v računalniškem oblaku vsako leto enostavnejše in cenejše. Številna omrežja povezanih naprav zbirajo in sporočajo podatke oziroma jih prečrpavajo na podatkovne platforme (v podatkovne centre), kjer zmogljivi strežniki poganjajo analitične rešitve za analizo v realnem času. Ker se stroški računalništva v oblaku še naprej znižujejo in so na voljo čedalje zmogljivejša orodja za obdelavo podatkov (npr. računalništvo v pomnilniku), postaja tudi napredna analitika vse dostopnejša. In to podjetjem vseh velikosti. To pa odpira vrata številnim zahtevnejšim primerom rabe in izmenjave podatkov – za pospeševanje pretoka informacij in dvig kakovosti storitev na vseh nivojih – v proizvodnji, logistiki, prodaji, pri sodelovanju s partnerji in delu s strankami.

Ideal, ki se izmika

Podatkovno gnano poslovanje je ta hip še težko dosegljiv ideal. Predvsem zato, ker podjetja še nimajo vzpostavljenih procesov in rešitev, s katerimi bi pridobila res absolutno zaupanja vredne vpoglede. Je pa pohvalno to, da podatkom in analizam čedalje bolj zaupajo. Poslovni vodje v povprečju 16-krat na dan posegajo po analitičnih podatkih, ki jim pomagajo pri sprejemanju odločitev. Pri izkušenih uporabnikih, torej tistih, ki se ukvarjajo z analitičnimi orodji, se število tovrstnih poizvedb poveča na več kot 75 na dan. Vendar so sistemi in procesi, ki te podatke ustvarjajo, še vedno prepogosto negotovi in celo nefunkcionalni. Na sestankih v podjetju se v praksi zelo rado primeri, da imata dva oddelka dve različici resnice – ker ne uporabljata istih podatkov ali pa uporabljata le del njih. Podatkovni bazeni to težavo odpravljajo. Treba je vedeti, da so le prečiščeni in obdelani podatki ustrezno gorivo za umetno inteligenco in napredne analitične algoritme – tiste, ki dajejo zaupanja vredne rezultate.

Obstaja neposredna povezava med zanesljivimi praksami upravljanja podatkov in zadovoljstvom strank. V raziskavi podjetja Dun & Bradstreet, ki je anketiralo več kot 500 direktorjev največjih ameriških podjetij, se je skoraj dve tretjini vprašanih (63 odstotkov) strinjalo, da so šele urejeni podatki podjetju pomagali izboljšati storitve, ki jih zagotavljajo strankam, enak delež vprašanih pa je bilo prepričanih, da jim bodo prav podatki pomagali pri prepoznavanju novih priložnosti za rast.