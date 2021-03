Kako se digitalizacija po letu koronavirusa odraža v poslovanju

16. junija na Brdu pri Kranju in vas vabimo, da si vstopnico zagotovite že zdaj!



Spletna stran konference. Veselimo se srečanja z vamiin vas

COVID-19 je digitalizaciji storitev dal velik pospešek. Mnogi med nami si še pred letom dni niso predstavljali, kaj vse bodo tako zasebno kot v službi počeli na drugačne načine; tako v vlogi ponudnika kot tudi v vlogi uporabnika.Osrednji tematiki konference bosta digitalizacija storitev na področjih brezgotovinskega plačevanja digitalna identiteta. Posebej nas veseli, da se nam bodo letos poleg bank in ponudnikov storitev plačevanja v še večji meri pridružili predstavniki zavarovalnic, za katere digitalizacija prav tako predstavlja izzive in priložnosti.Konferenca ponuja svojevrstno priložnost za cross-over obravnavo relevantnih tematik za vse deležnike v verigi digitalnih transakcij; banke, izvajalce plačilnih in zvestobnih transakcij in sistemske integratorje, ponudnike ITK storitev, trgovce in druge sprejemalce plačil, pa tudi za zavarovalnice in druge deležnike v finančni industriji. Novim izzivom bodo s svojim sodelovanjem predvidoma dali okvir tudi Minister za javno upravo, predstavniki Evropske komisije, Banke Slovenije, Uprave za informacijsko varnost, Združenja bank, zbornic in panožnih združenj.Skupaj z gosti iz več držav se bomo posvetili svetovnim trendom ter domačim izzivom in novostim. Prisluhnili boste lahko zanimivim predstavitvam in pogovorom za okroglimi mizami, izbirali med dilemami, dobili odgovore na svoja vprašanja – in ob prijazni postrežbi srečali znance in sklenili nova poznanstva.mag. Matija Vojsk, MBA, vodja prireditvenega odbora