Kam vlagati denar v času inflacije

Denar izgublja vrednost in najslabše bi ga bilo hraniti v gotovini doma. V takšnih okoliščinah je zato pomembno, da spoznate vse možnosti za uspešne naložbe. Ena najbolj aktualnih je naložba v plemenite kovine, med katerimi je svoje mesto v zadnjih letih dobil tudi osmij. Že zgodovina potrjuje, da naložba v plemenite kovine v času krize zagotavlja visoko stopnjo zanesljivosti.

Zakaj investirati v osmij

Osmij je na naložbeni trg stopil šele leta 2014, vendar je ravno zaradi svojih edinstvenih lastnosti postal zelo priljubljen med vlagatelji po vsem svetu. Samo v letu 2021 je imel 24-odstotni donos. Osmij ni le najredkejša plemenita kovina, temveč tudi najredkejši neradioaktivni element sploh. V primerjavi z zlatom je osmija v zemeljski skorji kar 1500-krat manj in je tudi 25-krat bolj dragocen kot zlato. Po podatkih Osmium inštituta Slovenija je celotne razpoložljive količine osmija na svetu le 44.000 ton, kar nedvomno dokazuje njegovo dragocenost.

»Je varna, stabilna, dolgoročna naložba. Na voljo je izključno v fizični obliki, kar pomeni, da vsak investitor prejme osmij v lastno posest,« pojasni Alen Senekovič, direktor Osmium inštituta Slovenija, ki je edini uradni prodajalec osmija pri nas.

»V državah z razvito investicijsko kulturo prodaja kristalinskega osmija izredno hitro raste vse od pojava na trgu leta 2014. Tako rekoč vsi trgi pa v zadnjem času doživljajo skokovito rast, saj je osmij ena najvarnejših dolgoročnih naložb. Njegova vrednost v teh sedmih letih ni nihala, ampak je stalno rasla, poleg tega pa ni vezana ne na pretrese na finančnih trgih ne na industrijsko uporabo,« še pove Alen Senekovič in doda, da je osmij poleg investicijskih izvedb v diskih in ploščicah na voljo tudi v oblikah za vdelavo v nakit. »Vse več proizvajalcev prestižnega nakita se odloča za osmij zaradi visoke vrednosti, privlačnega videza in izjemnega sijaja, saj se na kristalni površini osmija svetloba odbija bolj kot na diamantih. Poleg standardnih oblik jim omogočamo izdelavo posebnih oblik po njihovih željah.«

Osmij je zaradi svojih edinstvenih lastnosti danes nekakšen superjunak v svoji kategoriji. Preverite, zakaj.

Osmija ni mogoče ponarediti

Vsi osmijevi kristali so skenirani do nanometra natančno in jih ni mogoče reproducirati ter ustvariti identičnih vzorcev. Skenirane 3D-slike so nato certificirane in arhivirane v varni centralizirani zbirki podatkov.

Kristalna struktura vsakega kosa osmija je znana tudi kot »osmijev prstni odtis« in je povezana z osmijevo identifikacijsko kodo, ki je do 10.000-krat bolj varna kot človeški prstni odtis.

Poleg tega ni materiala z enako gostoto kot osmij, saj je najgostejša znana kovina. To pomeni, da bi lahko že preprost preizkus gostote razkril ponaredek.

Naložba v osmij je varna, ker jo nadzorujejo in vodijo pooblaščeni inštituti, teh je na svetu 20, enega imamo tudi v Sloveniji. V pristojnosti vsakega inštituta je izdaja certifikatov o pristnosti osmija, šolanje osmijevih partnerjev, posredovanje informacij javnosti in preverjanje znanstvenih raziskav na temo osmija.

Redkost

Osmij, element z atomskim številom 76, je najredkejši neradioaktivni element v vesolju. Je veliko redkejši kot zlato ali srebro. Glede na najnovejše ugotovitve so svetovni viri osmija ocenjeni na 17 m3, od tega bo verjetno izkopan približno 1 m3. Redkost mu dodaja vrednost, ki bo z leti samo še narasla.







Od spletnega naročila do zavarovane dostave na dom

Nakup osmija lahko opravite kar od doma ter si tako zagotovite varno in zavarovano dostavo na dom. Pri tem vam lahko s svojimi strokovnimi nasveti pomagajo v Osmium inštitutu Slovenija.

Na Osmium inštitutu Slovenija se zavedajo, da naložbene možnosti vsakega posameznika zahtevajo individualno obravnavo in izbiro izdelkov. Pri mesečnih vložkih govorimo o naložbi v nakup diamantkov, zvezdic, črk, številk in simbolov, ko gre za enkratno naložbo v višjem znesku, pa o nakupu diskov ali ploščic.

