Kapital se iz nepremičnin seli na borzo

Število nepremičninskih transakcij se je znižalo, prodaj je čedalje manj. Rast cen se je ustavila. Razlogov za to je več; cene nepremičnin so v zadnjih letih silovito rasle, potenciala za rast je zmanjkalo. Ali je dejansko prišlo do preobrata, da cene upadajo, bo morda že kmalu pokazala statistika.

Ob pregretem trgu nepremičnin pa se izkazuje zanimiv trend, da se kapital oziroma prihranki Slovencev selijo na borzo. Januarja letos je bilo na borzi za 52 milijonov evrov poslov, lani za 24 milijonov evrov. To je samo eden od statističnih kazalnikov, da se denar seli.