Katera so najpogostejša vprašanja vlagateljev v trenutnem medvedjem trendu

Že nekaj časa pa govorimo tudi o tem, da so delniški trgi v medvedjem trendu. To je stanje, ko tečaji borznih indeksov padejo za več kot 20 odstotkov od nedavne najvišje vrednosti.

Borzne trende poimenujemo po dveh živalih: biku, ki predstavlja rast, ter medvedu, ki je simbol za padec vrednosti na trgih. O medvedjem in bikovskem trendu več tukaj.

Katera so najpogostejša vprašanja, ki jih dobimo finančni svetovalci in družbe za upravljanje v takem obdobju od zaskrbljenih vlagateljev? Kateri dvomi se pojavljajo?

Najpogosteje slišimo: Od začetka leta je vrednost mojega portfelja padla za 20 %, moje premoženje se je znižalo s 15.000 na 12.000 EUR. Kam je šlo? Koliko lahko še izgubim? Mogoče je najbolje, da vse prodam in si izplačam še vsaj to, kar je ostalo. Še dobro, da lani nisem vložil, zdaj bi imel manj. Moral bi kupiti stanovanje in ga oddajati. Na podobne pomisleke bo ekipa Generali Investments 25. oktobra 2022 ob 14. uri odgovorila na finančnem webinarju. Prijave zbiramo na tej povezavi.

Gospodarski cikli vplivajo na borze

Gospodarstvo in z njim finančni trgi se že od nekdaj razvijajo ne premočrtno, temveč v ciklih. Naši predniki so podobne cikle označevali kot obdobja debelih in suhih krav, danes pa gospodarske cikle opredeljujemo z dvema osrednjima fazama: konjuktura oziroma gospodarska rast ter kontrakcija oziroma krčenje gospodarstva. Nihanje finančnih trgov je še veliko bolj izrazito kot nihanje gospodarske rasti, zaradi tega se zlasti manj izkušeni vlagatelji zlahka ujamejo v past čustev, ki jih nenadne spremembe vrednosti finančnih sredstev vzbudijo in svoje naložbe v strahu pred izgubami prodajo ob najmanj primernem trenutku – v času krize oziroma takrat, ko vrednosti na borzah upadejo.

A ko pogledamo širšo sliko ameriškega delniškega trga, ki je največji in najbolj spremljan delniški trg na svetu, hitro ugotovimo, kaj nas o odzivih vlagateljev učijo pretekle krize.

Če bi potegnili črto skozi graf, ki prikazuje povprečno gibanje najbolj spremljanega borznega indeksa S&P 500 od ustanovitve leta 1957 do danes, bi dobili strmo naraščajočo linijo. Toda v skladu s ciklično rastjo gospodarstva tudi rast vrednosti na borzah prekinjajo vmesni padci. Večina je plitkih in so po nekaj letih rasti pozabljeni, redko pa so padci bolj globoki in ostanejo na grafu vidni, kot na primer finančni balon internetnih podjetij okrog leta 2000 in velika finančna kriza leta 2008. Prav vlagatelji, ki so vstopili na delniški trg v obdobju najhujših kriz, so bili v naslednjih letih deležni nadpovprečnih donosov, saj so delnice kupili po občutno nižjih cenah.

FOTO: Depositphotos

O tem, kako maksimalno izkoristiti padce borznih tečajev in ustrezno sestaviti svoj naložbeni portfelj, se lahko posvetujete z našimi finančnimi svetovalci. Imate tudi sami dvome in notranje boje, ko gledate zadnje številke, poslušate komentarje na prihajajočo recesijo? Vas skrbi, kaj se bo dogajalo z vašimi prihranki v prihodnjem kratkoročnem obdobju in ali boste imeli dovolj, ko boste to potrebovali za uresničitev svojega finančnega cilja?

Na tokratnem finančnem webinarju družbe Generali Investments razbijamo tabuje, obdelujemo strahove in odgovarjamo na 5 najpogostejših vprašanj vlagateljev v tem obdobju.

Pridružite se nam 25. oktobra 2022 ob 14. uri na webinarju!

Iz prakse vam bomo povedali, katere so najpogostejše napake vlagateljev, da ne dosežejo zastavljenega cilja. Kako ne reagirati, kadar nas prevzame panika. Kako obvladati svoja čustva in zakaj se je v taki situaciji dobro obrniti na finančnega strokovnjaka.

