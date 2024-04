Kdaj bomo tudi v Sloveniji dobili zdravstveno oskrbo po avstrijskem zgledu

Stalnim spremembam in vedno novim trendom na trgu zdravstvenih zavarovanj in v zdravstvu se prilagajajo tudi zdravstvene zavarovalnice.

Vsi se zavedamo, kako ključno je, da smo do svojega zdravja odgovorni in da proaktivno iščemo rešitve tako na področju preventive in zdravstvene oskrbe kot pri ponudbi zdravstvenih zavarovanj, ki nam lahko močno skrajšajo pot okrevanja. Vsak dan, ki ga izgubimo na poti do zdravja, je nenadomestljiv, zato je pomembno, da svoje zdravje zaupamo zanesljivim ponudnikom zdravstvenih storitev.

Na področju osebnih zdravstvenih zavarovanj se v zadnjih letih vedno bolj uveljavlja Merkur zavarovalnica, ki največ strateške pozornosti namenja prav zdravstvenim zavarovanjem. Njen ugled temelji na trajnostnih rešitvah, družbeni odgovornosti in izraziti usmerjenosti k uporabnikom.

Novosti, ki jih je prinesel covid, še vedno sveže

Katja Jelerčič, članica uprave, Meta Lahne, predsednica uprave in Miha Pahulje, član uprave Merkur zavarovalnice. FOTO: Merkur zavarovalnica

Svet se je v zadnjih treh letih, tudi zaradi epidemije covida, močno spremenil. Spremembe so močno občutile tudi zavarovalnice, ki so se odzvale s sodobnimi zdravstvenimi storitvami. Te še vedno ostajajo pomembna pridobitev.

»Ena prvih stvari, ki se je pojavila med pandemijo covida in se je nekoliko tudi obdržala, je telemedicina. Naši zdravstveni storitvi – asistenčni center Merkur MediTočka in videoposvet z zdravnikom na daljavo dr. Merkur – zaokrožujeta našo ponudbo zdravstvenih zavarovanj,« je povedala predsednica uprave Meta Lahne in poudarila, da si kot zavarovalnica, ki postaja vedno pomembnejši igralec med zdravstvenimi zavarovalnicami, želijo vedno bolj krepiti dodatne zdravstvene storitve zunaj javnega sistema.

»Dodatne zdravstvene storitve zunaj javnega sistema se krepijo. Ponudba v zasebnem delu zdravstvenih storitev se približuje ponudbi v obveznem zdravstvenem zavarovanju. Začetki so temeljili na specialističnih pregledih, danes pa so na voljo že skoraj vsi nenujni operativni posegi in vse vrste rehabilitacij, pomoč na domu, zobozdravstvena kritja, zdravila, drugo zdravniško mnenje in ostale podobne storitve. Zato se povečuje tudi povpraševanje po zdravstvenih zavarovanjih iz tega naslova,« dodaja Lahne.

Prvi z zdraviliško rehabilitacijo Glede na izkušnje z avstrijskega trga je predsednica uprave prepričana, da bo vzpostavitev vzporednega zasebnega zdravstvenega sistema tudi v Sloveniji neizogibna. »V zadnjem času smo zato začeli ponujati pestro paleto novih in prenovljenih zdravstvenih zavarovanj. Redke zavarovalnice pri nas omogočajo storitve, kot je kritje zdraviliške rehabilitacije, ki smo ga trgu ponudili prvi,« je dodala Meta Lahne.

Vedno z mislimi tudi pri širši skupnosti

Med strateškimi cilji Merkur zavarovalnice je še vedno zaveza družbeni odgovornosti in trajnostnim rešitvam. »Usmerjeni smo v prihodnost, ki naj bo boljša za vse. V skrbi za zagotavljanje zdravega in varnega jutri moramo razmišljati tudi onkraj zdravstvenih zavarovanj. Upoštevati moramo varovanje naravnega okolja, podpirati moramo lokalne skupnosti, družbene rešitve in pobude. V mislih imam podporo podjetju Dezziv, ki so prvi na svetu iznašli posebno zavoro za invalidske vozičke. Slogan zavarovalnice je 'Ker sem čudež življenja' in stremimo k temu, da se osredotočenost na posameznika odraža v vseh delih našega delovanja,« je še povedala Lahne in se ozrla v prihodnost.

Posebej je poudarila pripravljenost zavarovalnice na agilno upravljanje in vzpostavitev pozitivne kulture zmot, ki se vedno bolj uveljavlja kot sodoben pristop v vodenju in ki lahko vodi do dolgoročnega uspeha.

Najpomembnejše: pozitivna izkušnja zavarovancev

Prihodnost zdravstva je težko zanesljivo napovedati. Evropa se spopada s staranjem prebivalstva, posledično pa je težko zagotoviti ustrezne zdravstvene zmogljivosti, in ker je lastnik Merkur zavarovalnice druga največja zdravstvena zavarovalnica v Avstriji z eno najboljših storitev na trgu, si želijo vpeljati čim več njihovih dobrih in preverjenih praks.

Veliko si obetajo od razvoja telemedicine, ki je v njihovi ponudbi že kar nekaj časa in »lahko pohitri postopek, zagotavlja hitrejšo obravnavo, ne pogojuje izbranega osebnega zdravnika in je na voljo tudi osebam brez izbranega osebnega zdravnika. Zavedamo se, da bo v prihodnje umetna inteligenca vedno večji del procesa in bo poenostavila uveljavljanje pravic zavarovancev. Nabor digitalnih in stranki prijaznih storitev bomo zagotovo še širili, saj je za nas najpomembnejša pozitivna izkušnja naših zavarovancev,« je še dodala predsednica uprave.

Povpraševanje po zdravstvenih zavarovanjih močno narašča

Miha Pahulje, član uprave Merkur zavarovalnice. FOTO: Merkur zavarovalnica

Ljudje se moramo zaradi hitrega življenjskega tempa vedno bolj aktivno ukvarjati s svojim zdravjem. Merkur zavarovalnica želi posamezniku stati ob strani na vsakem koraku, zato so zasnovali kampanjoin zavarovancem ponudili nove in prenovljene produkte ter storitve:, rešitvein

»Ob tem smo opazili, da se je povpraševanje po zdravstvenih zavarovanjih močno povečalo. Želimo vpeljati dobre prakse iz Avstrije, saj so po naših izkušnjah njihove potrebe podobne našim. Po svojih komunikacijskih kanalih izobražujemo tudi potencialne stranke ter jim ponujamo inovativne in sodobne storitve,« je povedal Miha Pahulje, član uprave Merkur zavarovalnice, ki veliko pozornosti namenja izobraževanju prodajne ekipe, saj poskušajo strankam podati pravilne, strokovne, točne in jasne informacije.

Zdravju dam zeleno luč Merkur zavarovalnica skozi simboliko zelene luči javnosti sporoča, da je zdravje zavarovancev vedno na prvem mestu. »Ponujamo celovito in strokovno zdravstveno oskrbo, in to takrat, ko jo zavarovanci najbolj potrebujejo, saj vedno stremimo k zagotavljanju maksimalne brezskrbnosti za vsakega posameznika, s tem pa tudi bolj varno in zdravo življenje,« je še povedal Miha Pahulje.

Merkur Zdravje: storitve, prilagojene vašemu življenjskemu slogu

Merkur zavarovalnica je pripravila poseben paket Merkur Zdravje, ki zavarovancem omogoča, da si izberejo zavarovanje, ki jim najbolj ustreza.

Merkur Specialisti vam zagotavlja najboljšo oskrbo. S tem zavarovanjem lahko pri pogodbenih partnerjih Merkur zavarovalnice pridete na vrsto takoj, strošek pregleda pa krije zavarovalnica. Merkur Operacije+ zagotavlja prednostno obravnavo pri izvedbi vseh nenujnih operacij, ki so na voljo samoplačniško v zasebnih ali javnih zdravstvenih ustanovah. Merkur Rehabilitacija je prvo zavarovanje na slovenskem trgu, ki ponuja kritje zdraviliške rehabilitacije na podlagi vaših zdravstvenih indikacij. Merkur MediTočka je asistenčna storitev, ki na podlagi napotnice osebnega zdravnika, zdravnika specialista ali Dr. Merkurja vsem zavarovancem s sklenjenimi zdravstvenimi zavarovanji Merkur Specialisti, Merkur Operacije+ ali Merkur Rehabilitacija ponuja informacije o zdravstvenih zavarovanjih, pomoč pri prijavi zavarovalnih primerov, hitro organizacijo zdravstvenih storitev in njihovo plačilo. Razvejena mreža zdravstvenih izvajalcev zavarovancem omogoča hiter in kakovosten dostop do zdravstvenih storitev. Dr. Merkur vam omogoča zasebni videopogovor na daljavo z zdravnikom družinske medicine o morebitnih zdravstvenih težavah, ki jih imate.

Inovacije za hitrejše postopke

Katja Jelerčič, članica uprave Merkur zavarovalnice. FOTO: Merkur zavarovalnica

Asistenčna storitev MediTočka, ki zavarovancem pomaga na poti do okrevanja in je vsem zavarovancem Merkur zavarovalnice na voljo brezplačno, je plod inovativnih pristopov in znanj, s katerimi bogatijo svojo ponudbo. »Cilj naših inovacij je oblikovati čim bolj prijazno ponudbo storitev. To pomeni predvsem, da zavarovanci do obravnave pridejo v najkrajšem možnem času. Med prvimi inovativnimi storitvami je telemedicina, ki je že na začetku pandemije covida-19 poenostavila postopek obravnave, saj ne pogojuje izbranega osebnega zdravnika,« je povedala Katja Jelerčič, članica uprave.

V prihodnje bodo v razvojni proces vključevali tudi umetno inteligenco, ki bo pospešila uveljavljanje pravic zavarovancev.

Nabor digitalnih in stranki prijaznih storitev bodo v Merkur zavarovalnici vsekakor še širili.

Krajše čakalne vrste in avstrijski zgled »Pri razvoju rešitev se zanašamo na izkušnje iz naše skupine. Te kažejo, da se z vzpostavitvijo zasebnega stebra zdravstvenih izvajalcev zmanjšajo čakalne vrste v javnem zdravstvenem sistemu. Za zasebne samoplačniške storitve se recimo odločajo finančno stabilnejši posamezniki, za katere izdatek v višini nekaj sto evrov ni preveliko breme, za preostale pa je na voljo manj obremenjeno javno zdravstvo. V prihodnosti so po našem mnenju ključne sistemske rešitve. V primerjavi z avstrijskim sistemom mora recimo slovenski državljan plačati dvojno zavarovalno kritje, saj mora slovensko zasebno zavarovanje kriti celoten strošek zdravljenja, medtem ko v Avstriji krije samo razliko med kritjem iz obveznega zdravstvenega zavarovanja in ceno zasebne storitve,« je še pojasnila Katja Jelerčič.

