Kitajska povozila avtomobilski svet

Mario Draghi v svojem poročilu o konkurenčnosti posebno poglavje namenja tudi avtomobilski industriji, kjer je zapisal vrsto priporočil za ohranitev vodilnega globalnega položaja evropskih proizvajalcev. To je pomembno tudi za slovenske dobavitelje, ki imajo zaradi težav evropskih kupcev po besedah generalne direktorice GZS Vesne Nahtigal relativno kratko knjigo naročil in so začeli zniževati zaposlenost.