Kolektor kupil Unior Components Kragujevac

Družba Unior je z družbami Kolektor Technologies, FMR Financiranje in upravljanje naložb, Kolektor upravljanje naložb in FI Finančni inženiring včeraj podpisala pogodbo o prodaji in nakupu poslovnega deleža v družbi Unior Components Kragujevac, je Unior sporočil na spletnih straneh Ljubljanske borze. Družba izhaja iz nekdanjega sistema Zastava, Unior pa jo je kupil leta 2005, ukvarja se s strojegradnjo in pomožnimi dejavnostmi.

Prodaja podjetja je del razdolžitve in poslovne preobrazbe Uniorja. Unior je med drugim prodal turistično družbo Unitur, zdaj pa so prodali še hčerinsko podjetje v Srbiji.